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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri büyükşehir final için kampanya başlattı

İHA

Kayseri büyükşehir final için kampanya başlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ziraat Türkiye Kupası final maçında İstanbul’da Sivasspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor’a destek amaçlı, maça gitmek isteyen taraftarlara otobüs desteğini de içeren geniş bir toplantı düzenleyerek kampanya başlattı.
Kentin zenginliklerine ve marka değerlerine sahip çıkan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde yine kentin marka değerlerinden biri olan Kayserispor’a destek olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında bir toplantı düzenlendi. İstanbul’da 26 Mayıs Perşembe günü oynanacak final karşılaşmasına gitmek isteyen Kayserispor taraftarını taşımak için otobüs desteği kampanyası başlatılan toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, İncesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lütfi Çarşıbaşı ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Abdullah Oğuzbaş katıldı. Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tek yürek olduklarını ve kupayı Kayseri’ye getireceklerini belirterek; “Bunun içinde yaptığımız çalışmalar sonrası ilk etapta, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile Kayserispor’umuzun kıymetli başkanı ve değerli başkanlarımızla hep beraber 100 otobüsü ayarladık. Bundan sonraki süreçte hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz. İnşallah bu otobüs sayısını artıracağız. Taraftarlarımızın takımına sahip çıkmasını bekliyor, haydi Kayseri İstanbul’da maça diyoruz” şeklinde konuştu.
Organizasyon için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Hadi Kayseri tek yürek olalım, bu kupayı alalım ve bu kampanyaya katılmak isteyen bütün firmalara çağrıda bulunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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