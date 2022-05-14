Kayseri'de kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada pazar günü kuvvetli yağış beklendiğinden su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı beklendiği bildirilerek; "Kayseri genelinde Pazar (15.05.2022) beklenen yağışların, zaman zaman kuvvetli olması beklenmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması" ifadelerine yer verildi.

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