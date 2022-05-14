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Yukatel Kayserispor U19 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor U19: 3-0

DHA

Yukatel Kayserispor U19 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor U19: 3-0


İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)
STAT: Kayserispor Kadir Has Tesisleri
HAKEMLER: Hakan Çam, Murat Ahi, Muhammed Emin Çolak
YUKATEL KAYSERİSPOR U19: Tolun Orhun İzzet Kamberlioğlu, Enes Koçoğlu, Göktuğ Yayla, Bilal Ceylan, Mehmet Eray Özbek, A.Kağan Malatyalı, Kürşat Babamğlu, Ethem Balcı, Emincan Uysal, Berkan Aslan
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR U19: Yusuf Arslanargun Mehmet Emin Taştan, Eray Şişman, Dağıstan Keser, Kadircan Karabakan, Furkan Söyler, Mehmet Güneş (Dk.65 Burak Kaplan), Metehan Ünal, Ercan Ökten (Dk.71 Muhammet Emir), Halil İbrahim Atçı, Talha Buluş
GOLLER: Dk.28 ve Dk. 73 Ethem Balcı, Dk.42 Emincan Uysal (Yukatel Kayserispor U19)
U19 Süper Ligi 34´üncü haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor´u 3-0´lık sonuçla mağlup etti.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-05-14 16:27:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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