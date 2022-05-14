Yukatel Kayserispor U19 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor U19: 3-0

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)

STAT: Kayserispor Kadir Has Tesisleri

HAKEMLER: Hakan Çam, Murat Ahi, Muhammed Emin Çolak

YUKATEL KAYSERİSPOR U19: Tolun Orhun İzzet Kamberlioğlu, Enes Koçoğlu, Göktuğ Yayla, Bilal Ceylan, Mehmet Eray Özbek, A.Kağan Malatyalı, Kürşat Babamğlu, Ethem Balcı, Emincan Uysal, Berkan Aslan

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR U19: Yusuf Arslanargun Mehmet Emin Taştan, Eray Şişman, Dağıstan Keser, Kadircan Karabakan, Furkan Söyler, Mehmet Güneş (Dk.65 Burak Kaplan), Metehan Ünal, Ercan Ökten (Dk.71 Muhammet Emir), Halil İbrahim Atçı, Talha Buluş

GOLLER: Dk.28 ve Dk. 73 Ethem Balcı, Dk.42 Emincan Uysal (Yukatel Kayserispor U19)

U19 Süper Ligi 34´üncü haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor´u 3-0´lık sonuçla mağlup etti.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-05-14 16:27:57



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