Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç Sonucu)

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Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 30 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada topla buluşan Mane, topu müsait durumdaki Gökhan’a çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gökhan’ın uzak direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

58. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Tetteh’in sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

72. dakikada Yasir’in sol kanattan içeri çevirdiği topa bekletmeden vuran Hayrullah, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. (30)

78. dakikada kullanılan serbest vuruşun ardından topla buluşan Burak, ceza sahası dışından sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

88. dakikada Hayrullah’ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Campanharo’nun sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Cihan Aydın xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Furkan Ürün xx

Yukatel Kayserispor: Cenk xx, Ramazan xx (Arif dk. 61 x), Kolovetsios xx, Uğur xx, Yasir x (Kemen dk. 76 x), İbrahim xx (Abdulkadir dk. 46 x), Campanharo x, Emrah xxx (Hayrullah dk. 46 x), Gökhan xxx, Mustafa x (Mane dk. 46 x), İlhan x

Yedekler: Lung, Bilal, Emre Demir, Carole, Bertolacci

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Yeni Malatyaspor: Ahmet x, Barış x, Awuku xx, Campi x, Hafez x, Rahman x (Berat Mert dk. 84 ?), Atakan x (Erşan dk. 84 ?), Mert xx (Emircan dk. 84 ?), Umut x (Haqi dk. 74 x), Kerem xx (Burak dk. 57 x), Tetteh x

Yedekler: Murat, Abdulsamed, Yiğit, Berat Yaman, Muhammed,

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Gökhan (dk. 11 ve 45), Hayrullah (dk. 72) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Campanharo (Kayserispor), Atakan, Tetteh, Rahman (Yeni Malatyaspor)

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