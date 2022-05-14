Yukatel Kayserispor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 3-0



Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)- STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Furkan Ürün

YUKATEL KAYSERİSPOR: Cenk Gönen Ramazan Civelek (Dk. 60 Arif Kocaman), Uğur Demirok, Kolovetsios, Yasir Subaşı (Dk. 76 Kemen), İbrahim Akdağ (Dk. 46 Abdulkadir Parmak), Campanharo, Emrah Başsan (Dk. 46 Mane), Gökhan Sazdağı, Mustafa Pektemek (Dk. 46 Hayrullah Erkip), İlhan Parlak

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ahmet Eyüp Türkaslan Barış Başdaş, Campi, Awuku, Hafez, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 84 Berat Mert), Atakan Müjde (Dk. 84 Erşan Yaşa), Mert Miraç Altıntaş (Dk. 84 Emircan Bayrakdar), Umut Taniş (Dk. 73 Haqi Osman), Kerem Altunışık (Dk. 58 Burak Efe Yaz), Tetteh

GOLLER: Dk. 10 ve Dk. 45+3 Gökhan Sazdağı, Dk. 72 Hayrullah Erkip (Yukatel Kayserispor)

SARI KARTLAR: Campanharo (Yukatel Kayserispor) Atakan Müjde, Tetteh, Rahman Buğra Çağıran (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 37'nci haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.10'uncu dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan kazanılan kornerde Ramazan Civelek ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

45+3'üncü dakikada Yukatel Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışında sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Emrah Başsan ortasını yaptı. Gökhan Sazdağı, kafa vuruşuyla topu bir kez daha ağlarla buluşturdu: 2-0.

56'ncı dakikada Mane'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

72'nci dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Yasir Subaş'ının ortasında topla buluşan Hayrullah Erkip'in şutunda top ağlara gitti: 3-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN

2022-05-14 21:04:56



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