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Yukatel Kayserispor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

DHA

Yukatel Kayserispor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından


İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Yukatel Kayserispor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Bu sezon evimizde oynadığımız son lig maçını 3 puanla kapattığımız için mutluyuz. Tabi bir maç daha var, onu deplasmanda oynayacağız. Bugünkü maçta daha farklı altyapıdan gelen oyuncularla oynamayı çok isterdim. Fakat önümüzde bir Ziraat Türkiye Kupası final maçı var. Bu final maçındaki süreç çok önemli. Oynamayan futbolcuları kondisyon olarak hazır tutmak zorundayız. `Keşke daha fazla genç futbolcu´ oynasaydı diyenler olacaktır. Ama öyle değil. Hem kupayı düşünüyoruz hem bazı oyuncularımızı dinlendirerek diğer oyuncularımızın maç pratiğini, kondisyonunu geliştirerek bir kadro oluşturuyoruz. Bugün de genç oyuncularımız görev aldı. Emre de oynayacaktı ama sakatlığı nüksedince oyuna giremedi. Kupa maçı için oyuncularımızla iletişim halindeyiz. Bir maç daha var, o maç rakibimizi seyredeceğiz. Sivas deplasmanına gideceğiz. Oradan kupa maçına gideceğiz. Oyuncularımıza, taraftarımıza, Berna başkanıma teşekkür ederim. Ama işimiz daha bitmedi. Buralara kadar gelmek ve kupa finalini de oynayıp şehrimize bir kere daha mutluluğu tattırmak istiyoruz. Bunun için de şehir olarak bütünleşmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.
CİHAT ASLAN: AYAKKABISI OLANLARLA OLMAYANLARIN MAÇIYDI
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise, "Çok genç bir takımımız var. Tecrübe eksikliğimiz var. Süper Lig'i 19.9 yaş ortalamasıyla oynuyoruz. Kolay bir şey değil. Kayseri seyircisi, kendi çocukları girdiği zaman çok coşkulandı. Biz gençlerimize yatırım yapıyoruz. Çünkü sözleşmesini fesheden, giden oyuncular var. Bu sayı 12'yi buldu. Genelde gençlerle mücadele ediyoruz. Tecrübelileri de elimizde tutmaya çalışıyoruz. Zor bir süreç. Kolay değildi. İki tane duran toptan gol yedik. Biz de pozisyona girdik. Kayserispor kazanabilirdi ve kazandı. Takım ısınmaya çıkarken Awuku ve Campi´yi istedim yanıma tahtada bir şeyler izleteceğim. O sırada Awuku ile Buğra'nın arasında bir gerginlik oldu. `Ne oluyor?´ dedim. Hocam 'Kerem Altunışık´ın' ayakkabısı yok. Kerem'in ayakkabısı yokmuş maç öncesi ilk defa duydum. Ayakkabı için tartışma çıktı. Maalesef ona Awuku´nun ayakkabısını verdiler. Awuku 'Ben neyle oynayacağım?' dedi. Ayakkabısı olanla olmayanların maçıydı. Sonra diyorlar ki genç kazan. Günün özeti buydu" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Hikmet Karaman´ın konuşması,
Cihat Arslan´ın konuşması
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-05-14 22:56:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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