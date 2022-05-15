Gökhan Sazdağı 5. golüne imza attı

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'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Yukatel Kayserisporlu Gökhan Sazdağı, bu sezon 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, takımının sahasında 30 mağlup ettiği Yeni Malatyaspor maçında 2 gol attı. Daha önce ligde oynanan Adana Demirspor maçında 1 golü bulunan Gökhan, 2 kez de Türkiye Kupası'nda gol atmıştı.

Uzun haftalar sonra Kayserispor forması altında gol atma başarısı gösteren Gökhan Sazdağı, sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala sergilediği performans ile alkış aldı.

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