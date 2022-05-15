Kayserispor'un genç futbolcusu Hayrullah ilk golünü attı

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Yukatel Kayserispor'un genç futbolcusu Hayrullah Erkip, ligdeki ilk golünü attı.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın Yeni Malatyaspor maçında şans verdiği genç futbolcu Hayrullah Erkip, ligde görev aldığı ikinci maçında golle buluştu. İlk olarak Gaziantep deplasmanında forma giyen ve son olarak Yeni Malatyaspor ile oynanan lig maçında görev yapan Hayrullah Erkip, maçın 72. dakikasında Yasir'in pasında golünü attı. Golü sonrasında formasındaki armayı öperek tribünlere koşan Hayrullah, taraftarın alkışını aldı.

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