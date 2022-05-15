U19 Gelişim Süper Ligi Kayserispor: 3- Yeni Malatyaspor:0

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'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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U19 Gelişim Süper Ligi’nde mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 34.haftasında evinde oynadığı maçta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’U 30 mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılılar aldığı bu galibiyetle puanını 39’a çıkarttı.

Stat: Kayserispor Tesisleri

Hakemler: Hakan Çam xx, Murat Ahi xx, Muhammed Emin Çolak xx

Yukatel Kayserispor U19: Tolun Orhun Akkaya xx, (Umut Eren Tunç x dk.84), İzzet Kanberlioğlu xx, Enes Koçoğlu xx, (Hamza Şahbaz x dk.68), Göktuğ Yayla xx, Bilal Ceylan xx, Mehmet Eray Özbek xx, Ahmet Kağan Malatyalı xx, (Bilal Soylu x dk.68), Kürşat Babamoğlu xx, (Alperen Güler x dk.84), Ethem Balcı xx, Emin Can Uysal xx, Berkan Aslan xx, (Serhat Işık x dk.73)

Yeni Malatyaspor U19: Yusuf Aslanargun x, Mehmet Emin Taştan x, Eray Şişman x, Dağıstan Keser x, Kadircan Karabakan x, Furkan Söyler x, Mehmet Güneş x, (Burak Kaplam x dk.63), Metehan Ünal x, (Oğuzhan Gümüş x dk.82), Ercan Ökten x, (M. Emin Ulusoy x dk.68), Halil İbrahim Atçı x, Talha Buluş x

Goller: Ethem Balcı (dk.27 ve 83), Emin Can Uysal (dk.42) (Yukatel Kayserispor U19)

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