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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç hemşire ve ebelerle buluştu

İHA

Başkan Büyükkılıç hemşire ve ebelerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hemşireler ve Ebeler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda hemşireler ve ebeler ile bir araya geldi. Programda yaptığı konuşmada sağlık bakanına ve ekibine teşekkür eden Büyükkılıç, “Siz canlarımıza minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Bir ağabeyiniz olarak iyi ki varsınız diyorum. Sizlere ne yapsak az” dedi.
Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışmalar yürüten Başkan Büyükkılıç, özellikle pandemi sürecinde büyük destek verdiği sağlık çalışanları ile Hemşireler ve Ebeler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda buluştu. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir davet ve balo salonunda düzenlenen programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, hemşireler, ebeler ve yakınları katıldı. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sağlık camiasının bu güzel esintisini kendi evinde de hissettirdiğini belirterek; “Eşi doktor olan, oğlu doktor olan ve doktor başkan olarak da bu camianın bir parçasıyım. Bizim olmazsa olmazımız da sizlersiniz, fedakâr canlarımız, isimsiz kahramanlarımız, görünmeyen ama yükü çeken sizlersiniz” dedi. Kayseri Şehir Hastanesi’ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehre armağan ettiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Bir hekim olarak geçmişte sigorta hastanesinde de devlet hastanesinde de üniversite hastanesinde de çalışmış bir insanım. Hatta serbest muayenehane hekimliği ile o tadı da tatmış birisiyim. Şehir Hastanemiz fiziki koşullar itibari ile samimiyetle söylüyorum, beş yıldızlı otel statüsünün üstünde. Bu fiziki koşulları asıl iyileştiren sizin fedakâr, adeta hastanız için kendinizi feda eden canlarımız olarak oraya en güzel hizmetleri sunmak suretiyle, o hastaneyi hepimiz için takdire şayan kılan kardeşlerimizsiniz” diye konuştu. Yerel yönetimler ve sağlık çalışanları olarak fedakârlığın zirvesinde bulunmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü;
“Biz sizlere teşekkür ediyoruz. Güzel işler yaptık. Sayın valimizin, sağlık müdürümüzün, kıymetli ekibimizin adeta dayanışmasıyla, adeta birliğin beraberliğin en güzel bereketlerini yaşadık. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle ülkemizde sizlerin gayreti ile en güzel hizmet verildi. Bizim ecdadımız ayağı kırık leyleklere vakıf kurmuş olan bir ecdattır. Bu milletin evlatlarına bu şekildeki yaklaşım yakışırdı. O açıdan sağlık bakanımıza, ekibine, siz canlarımıza minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Bir ağabeyiniz olarak iyi ki varsınız diyorum. Sizlere ne yapsak az. Her zaman sizlerin yanınızda olacağımızı belirtiyorum. Gününüzü tebrik ediyorum, sağlıklı yıllar diliyorum. Cenabı Allah bizlere sağlık versin hizmet edelim. İşini severek yapan, aşkla yapan yorulmazmış. Bizler de sizlere layık olma yolunda gayret gösteriyoruz. Sizlerin dualarını bekliyoruz. Cenabı Allah mahcup etmesin, birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Ailelerinizle, yakınlarınızla, dostlarınızla daha nice kutlamaları sizlere Cenabı Allah nasip etsin.”
Başkan Büyükkılıç, yılın hemşiresi seçilen 3 hemşireyi de tebrik ederek, hemşirelere hediye takdim etti. Hemşire ve ebelerle sohbet eden Büyükkılıç, programa katılanlarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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