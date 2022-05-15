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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi

İHA

'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından 'Gençler Yarınlara Yürüyor' sloganıyla düzenlenen ‘Gençlik Yürüyüşü’ etkinliğine katıldı.
Yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra eğitime, spora ve gençlerin gelişimine özel önem veren Büyükşehir Belediyesi Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında ‘Genç Dostu’ bir anlayışla faaliyetlerini ve etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren yenliklerin öncüsü KAYMEK A.Ş. tarafından “Gençler Yarınlara Yürüyor” sloganıyla ‘Gençlik Yürüyüşü’ etkinliği düzenlendi. Gençler tarafından yoğun ilgi gören ve Ali Dağ’ında gerçekleşen yürüyüş etkinliğine Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı ile KAYMEK A.Ş. eğitmenleri ve öğrencileri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yürüyüş sonrası etkinlikte yaptığı konuşmada KAYMEK A.Ş.’nin düzenlemiş olduğu organizasyona destek veren ve bu birlikteliği paylaşan gençlere teşekkür ederek, “Demek ki birliğimiz, beraberliğimiz bir bereket oluyor, birlikte güçlü oluyor bir anlam ifade ediyoruz. O açıdan inşallah bu anlayışımızı sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum” dedi. Amaçlarının gençlerin özgüven içerisinde sosyalleşmesi ve toplumda farkındalık oluşturması olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Eğitimi ile spor yönüyle, kültürel yönüyle; aile sevgisiyle, bayrak sevgisiyle, devlet millet sevgisiyle KAYMEK eğitiminden geçtiğini, KAYMEK’in kültürünü aldığını Kayseri Büyükşehir Belediyemizle iç içe olduğunu görmek duymak hepimizi güçlendiriyor. Bizler sizler için varız. Allah’a şükürler olsun sizin birliğiniz, beraberliğiniz bu ülke için bu şehir için bir bereket. Biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri’yiz. Biriz, beraberiz, hep beraber Türkiye’yiz. İnsanlığın inşallah müjdecisiyiz. Sizlerin her birinize teşekkür ediyor, gözlerinden öpüyorum” şeklinde konuştu. Yukatel Kayserispor’un 26 Mayıs’ta İstanbul’da oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçını hatırlatan Büyükkılıç, “Dualarınızla, oyuncularımızın gayreti ile hocamızın stratejik yaklaşımıyla, Berna başkanımızın takımımıza sahip çıkma duygusuyla Kayseri tek yürek olacak. Türkiye’nin her yerindeki hem hemşehrilerimizle hem dostlarımızla hep beraber kupayı Kayseri’ye getireceğiz inşallah. Bekle İstanbul geliyoruz. Allah’ın izniyle kupayı alıp döneceğiz” diye konuştu.
Gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı da tebrik eden Başkan Büyükkılıç, 19 Mayıs Perşembe günü Cumhuriyet Meydanı’nda yürüyüş gerçekleştirileceğini ve günün akşamında konser düzenleneceğini aktardı. Büyükkılıç, hep beraber gençliğe yakışır, cumhuriyete yakışır, cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır anlayış içerisinde biz varız diyeceklerini de belirtti. Başkan Büyükkılıç ayrıca 29 Mayıs’ın da İstanbul’un fethi olduğunu dile getirerek, “Biz Fatih Sultan Mehmet’iz, biz Yavuz Sultan Selimiz, biz Kanuni’yiz, biz Abdülhamit Han’ız. 29 Mayıs da İstanbul’un fethi. Bir çağın açılıp, bir dönemin kapandığı o gün. Peygamberin müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmet’i de unutmayalım. Onun simgesi olan Ayafosya’mızı ezanlara kavuşturan, cemaate kavuşturan ve o eseri Müslüman Türk milletine armağan eden cumhurbaşkanımıza da unutmayalım” ifadelerinde bulundu. Yürüyüşün ardından gerçekleşen etkinlikte gençler müzik eşliğinde halay çekip eğlendi. Büyükkılıç ve eşi de gençlere eşlik ederek eğlencelerine ortak oldu.
Etkinlik sonunda gençler ‘En büyük başkan bizim başkan’ sloganları attı. Başkan Büyükkılıç gençlerle yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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