Amatör kulüplere ilk yardım eğitimi

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Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından amatör futbol kulüplerine ilk yardım eğitimi verildi.

Kayseri ASKF öncülüğünde 1. Amatör Küme takımlarına ilk yardım eğitimi verildi. Sümer Amatör evindeki toplantı salonunda gerçekleştirilen ilk yardım eğitimini İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Tuğba Tuna verdi. A,B ve C grubunda bulunan takımların temsilcilerinin katıldığı eğitim yaklaşık 1 saat sürdü.

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