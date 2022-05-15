Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Hatayspor: 2-0

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) - STAT: Sümer Stadı

HAKEMLER: Bekir Doğan, Okan Taşköprü, Burak Turun (4´üncü Hakem Osman Köksal)

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Senem Servet İnci, Sona Rahimova (Dk.90+3 Canset Yiğit), Aybüke Aykut, Saniye Aslano, Alina Nahmadova, Adebisi Dosumu, Aysun Moradova, Cristine Nafula, Şeyma Yücel ((( Dk.46 Rabia Behlül) Dk.60 Şeymanur Gencay) Dk.90 Mine Okaytu), Birsen Bozbal (Dk.80 Yağmur Ocak), Opa Clement

HATAYSPOR: Nazym İsmailova, Anastasiya Kunitskaya, Hamide Şeylan, Anastasiya Sidarchuk, Aleyna Gültekin, İsabelle Nascimento, Alesiya Lynko, Emine İsen (Dk.65 Hande Yavrum), Ezgi Yalçınkaya, Yuliya Duben, Semanur Arzık (Dk.48 Nurselin Bay)

GOLLER: Dk.26 45 Opa Clement (Kayseri Kadın Futbol Kulübü)

KIRMIZI KART: Dk.90 Alesiya Lynko (Hatayspor)Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Play Out ilk maçında Hatayspor´u konuk eden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. A Grubu'nu 11´inci sırada tamamlayan Hatayspor ile B Grubu'nu 10´uncu sırada tamamlayan Kayseri Kadın FK, 1 hafta sonra rövanş maçı oynayacak.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-05-15 17:40:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.