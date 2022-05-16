Kayserispor sahasında 10 kez kazandı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, lig maçlarında sahasında 10 kez kazandı.
Süper Lig 20212022 sezonunda iç saha maçlarını tamamlayan Kayserispor, 34 puan topladı. Sahasında 19 maça çıkan sarı kırmızılılar, 10 kez kazanırken 4 kez berabere kalıp 5 kez de mağlup oldu. Rakip filelere 32 gol atan Kayserispor, kalesinde ise 22 gol gördü. 34 puan toplayan Kayserispor üst üste 9 iç saha maçını mağlup olmadan noktaladı.
Kayserispor'un 20212022 futbol sezonunda sahasında oynadığı maçlar ve sonuçları ise şu şekilde:
KayserisporAdana Demir 11
KayserisporKasımpaşa 20
KayserisporGalatasaray 30
KayserisporTrabzonspor 12
KayserisporKaragümrük 21
KayserisporGöztepe 11
KayserisporAntalyaspor 20
KayserisporGaziantep 00
KayserisporSivasspor 30
KayserisporAltay 10
KayserisporBaşakşehir 10
KayserisporHatayspor 43
KayserisporGiresunspor 21
KayserisporAlanyaspor 12
KayserisporKonyaspor 23
KayserisporFenerbahçe 04
KayserisporÇ.Rizespor 11
KayserisporBeşiktaş 23
KayserisporYeni Malatya 30
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.