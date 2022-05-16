Kayserispor sahasında 10 kez kazandı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, lig maçlarında sahasında 10 kez kazandı.

Süper Lig 20212022 sezonunda iç saha maçlarını tamamlayan Kayserispor, 34 puan topladı. Sahasında 19 maça çıkan sarı kırmızılılar, 10 kez kazanırken 4 kez berabere kalıp 5 kez de mağlup oldu. Rakip filelere 32 gol atan Kayserispor, kalesinde ise 22 gol gördü. 34 puan toplayan Kayserispor üst üste 9 iç saha maçını mağlup olmadan noktaladı.

Kayserispor'un 20212022 futbol sezonunda sahasında oynadığı maçlar ve sonuçları ise şu şekilde:

KayserisporAdana Demir 11

KayserisporKasımpaşa 20

KayserisporGalatasaray 30

KayserisporTrabzonspor 12

KayserisporKaragümrük 21

KayserisporGöztepe 11

KayserisporAntalyaspor 20

KayserisporGaziantep 00

KayserisporSivasspor 30

KayserisporAltay 10

KayserisporBaşakşehir 10

KayserisporHatayspor 43

KayserisporGiresunspor 21

KayserisporAlanyaspor 12

KayserisporKonyaspor 23

KayserisporFenerbahçe 04

KayserisporÇ.Rizespor 11

KayserisporBeşiktaş 23

KayserisporYeni Malatya 30

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