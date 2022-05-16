Rahmi Yavuz hayatını kaybetti

Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Kurucu Başkanı Rahmi Yavuz, Ankara'da hayatını kaybetti.
1990'lı yıllarda Kayseri’de Hizmetİş Sendikası Kayseri Şubesi'nin kurucu başkanlığını yapan ve Kayseri’de uzun süredir sendika başkanlığı yapan Rahmi Yavuz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kayseri’de uzun yıllar Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı yapan, sonrasında Hizmetİş Sendikası Genel Sekreteri görevine seçilen Rahmi Yavuz, 1 dönem Hizmet İş Sendikası Genel Merkezi'nde genel sekreter olarak görev yapmıştı. Son olarak Öz Taşımaİş Sendikası'nda teşkilat uzmanı olarak görev yapan Rahmi Yavuz, evli ve 7 çocuk babasıydı.
Doğum gününde hayatını kaybeden Rahmi Yavuz’un cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.
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