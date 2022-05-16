Sungur FK deplasmanda farklı kazandı

Sungur Futbol Kulübü dün deplasmanda oynadığı maçta Develi Erciyesspor'u 62 mağlup ederek ligin ilk yarısını lider olarak kapattı.

Kayseri Adem Özbek Birinci Amatör Küme C Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sungur FK yoluna doludizgin devam ediyor. Mavi beyazlılar ilk yarının son maçında dün Develi deplasmanında Develi Erciyesspor ile karşı karşıya geldi. Rakibini 90 dakika sonunda 62 mağlup eden Sungur FK, gruptaki yedinci galibiyetini aldı. Ligin ilk yarısında oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Sungur FK 22 puan topladı. 8 maçta rakip filelere 29 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. Mavi beyazlılar şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Sungur FK, ligin ikinci yarısının ilk maçına bu hafta Kuşçu Mithatpaşaspor ile oynayacak.

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