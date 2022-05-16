Büyükkılıç: "Final maçına gitmek isteyen hiçbir taraftar Kayseri'de kalmaz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 26 Mayıs’ta İstanbul’da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçında Passolig kartı olup da maça gitmek isteyen hiçbir taraftarın Kayseri’de kalmayacağını belirterek, “Taraftarımızın Passolig kartı olsun ve ‘ben maça gideceğim’ desin, o bizim başımızın tacıdır” dedi.



Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor’u İstanbul’da desteklemek için ‘tek yürek’ olmaya devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, belediye başkanları, sanayi, ticaret, borsa temsilcileri ve spor camiasının yer aldığı Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde büyük bir toplantı gerçekleştirirken, ilk etapta 100 otobüs ayarlandı. Daha sonra video konferans yöntemiyle Kayseri dışındaki derneklerle Yukatel Kayserispor’un Ziraat Türkiye Kupası final maçı için istişarede bulunan Başkan Büyükkılıç, örnek bir tutum sergilemeye devam ediyor.



“KAYSERİ TEK YÜREK OLUYOR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, final maçı için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, “Kupa maçı için Berna başkanımız ile hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Belediye başkanlarımıza, oda başkanlarımıza, Erciyes Anadolu Holding’imize, Şeker Fabrikamıza, borsamıza, ticaret, sanayi odalarımız ve organize sanayi odalarımıza teşekkür ediyoruz. Saymakla bitmez, Kayseri tek yürek oluyor” dedi.

Yukatel Kayserispor’u İstanbul’da yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Büyükkılıç, “İlk etapta 100 otobüsü ayarladık, çalışmalarımız sürüyor. Kayserispor’umuzu orada yalnız bırakmayacağız. Ayrıca 60 civarında dernekle video konferans yoluyla toplantı yaptık. Adana, İzmir, İstanbul, Denizli, Ankara ve yurt dışından kardeşlerimizi de 26 Mayıs’taki kupa maçında bir arada olmak için onları da motive ettik” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, kupayı Kayseri’ye kazandıracaklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kupa ile ziyaret etmeyi hedeflediklerini belirterek, “İnşallah kupa, Kayseri’mize yakışır. Teknik heyete, futbolculara, yönetime ve taraftarımıza güveniyoruz. O güzelliği buraya taşıyacağız, kupamızı alıp, Sayın Cumhurbaşkanımızı kupamız ve formamızla ziyaret ederek, Kayseri’mizi olumlu şekilde gündemde tutmak için gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.



“TARAFTARIMIZ BİZİM BAŞIMIZIN TACIDIR”

Final maçında Passolig kartı olup da maça gitmek isteyen hiç kimsenin Kayseri’de kalmayacağını söyleyen Büyükkılıç, sözlerine şöyle devam etti:

“Passolig kartı olup maça gitmek isteyen hiç kimse Kayseri’de kalmaz, maça kesin götürürüz. Biz bir oldukça, beraber oldukça, el ele verdikçe bu şehrin gücüne güç katar. Taraftarımızın yeter ki Passolig kartı olsun ve taraftarımız ‘ben maça gideceğim’ desin, o bizim başımızın tacıdır, biz onu İstanbul’a ulaştırır, birlikte maçı takip ederiz.”

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