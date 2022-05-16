Yolları yapılmayan mahalleli yol kapattı Akin Mahallesi Muhtarı Ethem Arslan: "Son çareyi yolu kapatmakta bulduk"

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Akin Mahallesi sakinleri, yıllardır bozuk yollarının yapılmadığı gerekçesiyle traktör ve kamyonlarla yolu kapattı.

Şehir merkezine 16 kilometre mesafede bulunan Akin Mahallesi sakinleri, bozuk olan yolların yapılmadığı için traktör ve kamyonlarla yolu kapattı. Yıllardır yolların yapılmasını isteyen mahalleli, taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine bir süre araç geçişine izin vermedi. Göreve geldiğinden bu yana 3 yıldır yollarının yapılması için çalıştıklarını ancak son çareyi yolu kapatmakta bulduklarını söyleyen Akin Mahallesi Muhtarı Ethem Arslan; "Muhtar oldum olalı 3 senedir uğraşıyorum; dilekçeler verdik, gereken yerlere çıktık. Bir türlü cevap gelmedi bu güne kadar. Yollarda kazaların olduğu, araçların bayağı sıkıntılar yaşadığımız ortada. Son çareyi yolu kapatmayla bulduk. Bugün de yolumuzu kapattık. Yollarımızın yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Bir süre yolu araç trafiğine kapatan mahalleli, daha sonra araçları çekerek tekrar yolu trafiğe açtı.

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