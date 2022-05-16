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"Aile ne kadar mutlu ve huzurlu olursa toplum da bir o kadar güçlü olur"

İHA

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir; 1521 Mayıs 'Aile Haftası' nedeniyle bir mesaj yayınladı.

"Aile ne kadar mutlu ve huzurlu olursa toplum da bir o kadar güçlü olur"

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir; 1521 Mayıs 'Aile Haftası' nedeniyle bir mesaj yayınladı.
İl Müdürü Özdemir mesajında; "Aile, toplumun en küçük birimi olup evlilik bağıyla kurulup gelişen, toplumumuzun en temel unsurudur. Toplum ise ailelerin bir araya gelmesinden teşekkül eder. Aile ne kadar mutlu ve huzurlu olursa toplum da bir o kadar güçlü ve sağlam temel üzerine oturur. Tarihi kökleri derin ve güçlü olan milletimiz ise her dönem aile yapısına önem vermiş milli ve manevi değerler ışığında gelişmeyi esas kılacak çalışmalar icra etmiştir. Dün olduğu gibi kökleri sağlam olan bu necip millet bugün ve yarın da aile yapısına sahip çıkarak güçlü olan milletimizi daha güçlü kılacaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz uhdesinde yürütülmekte olan her çalışma bireyi ve aileyi güçlü kılacak refah düzeyini artıracak öncelikte gerçekleştirilmektedir. Bu vesileyle tüm ailelerimizin Aile Haftasını kutlar sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler dilerim" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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