Sultan Sazlığı ve Aladağlarda 139 kuş türü tespit edildi

Her yıl Mayıs ayının ikinci Cumartesi günü düzenlenen 'Dünya Göçmen Kuşlar Günü' ve aynı güne denk gelen 'Global Big Day' etkinlikleri, Kayseri'de de kuş gözlemi ve sayımı yapılarak tamamlandı.

Göçmen kuşların zorlu göç yolculuklarına tanıklık edip, karşılaştıkları tehditlere karşı alınabilecek önlemleri tespit etmek, yaşam alanlarının korunmasına yönelik bilinçlendirme oluşturmak için tüm dünyada Dünya Göçmen Kuşlar Günü ve Global Big Day günü çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinlik süresince tespit edilen ve sayılan kuş türleri Uluslararası Kuş Gözlem Ağı Veri Tabanı’na işlenerek veri bankası oluşturuluyor. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinesinde Araştırmacı Mehmet Ünlü ve müdürlük personeli Uğur Kara tarafından Sultan Sazlığı ve Aladağlar Milli Parkı gibi farklı habitatlara sahip bölgelerde yapılan sayımda 139 kuş türü tespit edildi. Ayrıca ilimizde her yıl düzenli olarak Kış Ortası Su Kuşu Sayımları da (KOSK) yapılarak türler ve sayıları kayıt altına alınıyor.

Ülkemiz Avrupa ve Afrika kıtaları arasında göç eden kuşlar için bir köprü oluşturması ve 400'ü aşkın göçmen türü barındırması bakımından çok özel bir konuma sahiptir.

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