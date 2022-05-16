İşyeri ve ikametten hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda işyeri ve ikametlerden yaklaşık 226 bin TL değerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 kişi ile 'hırsızlık' suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ev ve işyerlerinden yaklaşık 226 bin TL değerinde ziynet eşyası ve malzeme çaldığı tespit edilen A.Ç., İ.K., K.S. ve C.K. yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerce ayrıca; 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık suçlarından 2 ayrı dosya ile aranan M.Y. de yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.