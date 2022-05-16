“Aşkın Aşık'ı Bir Şair: Seyrani” kitabı basıldı

Develili Mehmet Kemal Atik tarafından kaleme alınan “Aşkın Aşık’ı Bir Şair: Seyrani” isimli son kitabı Develi Belediyesi Kültür Yayınları tarafından yayın hayatına kazandırıldı.

Seyrani’nin hayat serüveniyle başlayan 136 sayfalık kitap, Seyrani’nin fikri ve duygusal değişimlerini kronolojik sırayla anlatılıyor. Seyrani’nin ilmi yönünün derinliğine vurgu yapmak için tarihteki İslam alimlerinin fikirleriyle kıyas yapılan kitabın sayfa sonlarında yapılan atıf ve kitabın sonunda verilen kaynakçayla da akademik ve ilmi hassasiyet gözetilip, okuyucunun işini kolaylaştırılarak başka kaynaklara ulaşması için de referans oluyor.

Yalnız Develi’nin değil, Anadolu’nun en büyük halk ozanlarından olan ve Develi’nin simge değeri olan Aşık Seyrani hakkında bir kitabı daha yayın hayatına kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “İlahiyatçı olan Kemal Atik Hocamız bu kitabında kendi uzmanlık alanı olduğu için Seyrani’nin şiirlerindeki dinsel motifleri çok güzel şekilde izah etmiştir. Seyrani hakkında araştırma yapacaklara kaynak eser niteliğinde olan bu kitabın hazırlanmasında kitabın yazarı hemşerimiz Kemal Atik Hocam başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor; eserimizin kültüredebiyat dünyasında hak ettiği yeri kazanmasını diliyorum. Bu vesileyle büyük ozanımız Seyrani’yi bir kez daha rahmetle anıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.