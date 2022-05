Kırşehir'de 25 engellinin askerlik heyecanı

Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de, 'Engelliler Haftası' dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı'nda 25 engelli, yemin ederek 1 günlüğüne asker oldu.

İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen ve ailelerin sevinç gözyaşlarıyla izlediği törende 25 engelli, ellerini Türk bayrağı üzerine koyup yemin etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından asker üniforması giyen engellilere terhis belgeleri verildi.

Törende konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, "Türk milleti olarak askerlik bizim için bir onur meselesidir. Kutsal askerlik görevini yerine getiren her birey, her genç, her erkek bunun hayatı boyunca haklı bir gururunu yaşamaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu kapsamda 2002 yılından bu tarafa engelli vatandaşlarımıza yönelik temsili askerlik uygulaması yapılmaktadır. Bugün 25 gencimiz heyecan ve coşku ile sizlerin karşısında üniformalarını giymiş olarak kahraman birer Mehmetçik olarak gururla ve onurla durmaktadırlar. Kendini vatana adamak için yemin eden Mehmetçiklerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Tören, açılan stantların ziyaret edilmesiyle sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Fahrettin TOKER

2022-05-16 17:41:32



