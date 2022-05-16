17 yıl önce çalınan motosiklet bulundu Polisten motosiklet ve otomobil denetimi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince motosiklet ve Tofaş marka otomobiller üzerinde denetim yapıldı. Denetimlerde 2005 yılında çalıntı kaydı bulunan motosiklet yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 'Oto Hırsızlığı, Motosiklet Hırsızlığı' suçları ile mücadele çerçevesinde 'çalıntı, trafikten çekme belgeli, hurda ayrılmış, plakasız, şüpheli vb.' gibi araçların bulunması, suça karışan şahıs yada şahısların yakalanması amacıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliğince denetim yapıldı. Yapılan denetimde; 29 motosiklet, 113 araç ve 138 şahıs sorgusu yapıldı. Denetimlerde 17 yıl önce çalıntı kaydı bulunan motosiklet bulunurken ayrıca 2 şahsın arandığı tespit edildi. Öte yandan ekiplerce 1 adet ruhsatsız av tüfeği alındı, 1 adet araç trafikten men edildi, trafik yönünden ise 7 araca 5 bin 242 TL cezai işlem uygulandı.

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