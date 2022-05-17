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Uzmanından 'pandemi bitmedi' uyarısı Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker: "Her an vaka sayısının artabileceğini de aklımızda tutmamız gerekiyor" "Semptomu olan kişilerin özellikle yaşlılara karşı daha dikkatli olmasını öneriyorum"

İHA

Uzmanından 'pandemi bitmedi' uyarısı Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker: "Her an vaka sayısının artabileceğini de aklımızda tutmamız gerekiyor" "Semptomu olan kişilerin özellikle yaşlılara karşı daha dikkatli olmasını öneriyorum"

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, kentte vaka sayılarının çok iyi durumda olduğunu söyleyerek, vatandaşlara 'pandemi bitmedi' uyarısında bulundu. Toker, "Her an vaka sayısının artabileceğini de aklımızda tutmamız gerekiyor" dedi.
Toker, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandeminin bittiğiyle ilgili olarak bir açıklaması olmadığını hatırlattı. Kayseri'de vaka sayılarının çok iyi olduğunu, yatarak takip edilen hasta sayısının ise yok denilecek kadar olduğunu dile getiren Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Vaka sayılarımız çok iyi durumda. Hatta şu an için yatarak takip olan vaka sayımız neredeyse yok denecek kadar az. Ancak bu Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi bitti' denmediğini, dünya genelinde başka ülkelerde bunun devam ettiğini hatırlatmak istiyorum. Her an vaka sayısının artabileceğini de aklımızda tutmamız gerekiyor. O yüzden özellikle yaz sonuna kadar açık havaların da etkisiyle güzel ve temiz havada bulunmak bizleri koruyacaktır. Düğün, cenaze, toplumsal ve ev ziyaretlerimizde yine semptomu olan kişilerin özellikle yaşlılara karşı daha dikkatli olmasını öneriyorum. Bunun dışında kapalı alanları daha sık havalandırarak ve kalabalık yerlerde hava sirkülasyonunu daha iyi yaparsak bu noktada güvende olacağız" ifadelerini kullandı.

Düğüne katılacaklara uyarı
Düğün sezonunun açılmasıyla oluşabilecek kalabalıkları değerlendiren Toker, "Bu bizim toplumumuzun geleneğidir. Bu güzel geleneği en iyi şekilde devam ettirmek istiyoruz. Bu noktada da düğünde tabi ki birlikte olacağız ama tokalaşma, sarılıp öpüşme ve birbirimizle ten temasını minimum seviyede tutmaya çalışırsak sevdiklerimizi daha iyi koruyabiliriz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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