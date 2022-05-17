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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Meclisi’nden önemli kararlar

İHA

Büyükşehir Meclisi’nden önemli kararlar

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleşen ve 58 gündem maddesinin görüşüldüğü Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nda kütüphaneden ulaşıma, modern hayvan barınağından hasta yakını misafirhanesine kadar birbirinden önemli kararlara imza attı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Mecliste 35 asıl, 23 ek olmak üzere 58 gündem maddesi meclis üyelerince görüşülerek, karara bağlandı. Son açılan Mevlana Kütüphanesi ile bünyesinde kitapseverlere hizmet veren kütüphane sayısını arttıran Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma yönündeki kararlı ve özverili çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevesinde mecliste, Kocasinan İlçesi, Erkilet Bulvarı, Osmangazi Mahallesi’nde bulunan dükkânın Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanması talebi görüşüldü.
Başkan Büyükkılıç, şehrin gelişip, güzelleşip, büyüdüğüne dikkat çekerek, “Gençlerimizin kütüphane talebini karşılamak amacıyla hızlı bir çözüm ürettik. Talas’ımıza yaptık, oradaki öğrencilerimizin yoğun talebine cevap verdik. İnşallah Erkilet bölgesine de yakışan kütüphanemizi de böylece hayata geçirmiş oluyoruz” dedi.
2 katlı, 2 bin 300 metrekarelik, bin kişiye hizmet verecek kütüphanenin kısa süre içerisinde hizmete girmesi planlanırken, talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddesi arasında yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Kedi ve Köpek Barınağı’na isim verilmesi koşulu ile yapılacak şartlı bağış protokolünün onaylanması talebi de görüşüldü.
Büyükkılıç taleple ilgili yaptığı açıklamada yine ilklere imza attıklarını belirterek, “Hayvan barınağına hayırsever desteği verilecek. Çevreci bir kültürün Kayseri’de ne kadar sahiplenildiğini görüyoruz. Yüzde 40’ını Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan, bir kısmını hayırseverinden, bir kısmını da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan barınakta 1000 kedi, 1000 de köpeğin barınacağını, çağdaş, günün koşullarına şehre kazandırılacak” diye konuştu. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.
Büyükşehir Meclisi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Yönetmeliği’nin yeniden düzenlenmesi talebini de görüştü. Kaynakları en verimli şekilde nasıl kullanacaklarının gece gündüz hesabını yaptıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “Bizi anlayışla karşıladıkları için hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Kaynaklar kendilerinin kaynakları, en verimli şekilde kullanmak için arkadaşlarımız kafa yoruyorlar. Şu anda mobil sistemden ve temassız sistemden rahatlıkla faydalanma Türkiye’de ilklere imza atmak bağlamında değerlendirilmeli” dedi.
Büyükkılıç’ın talebi üzerine Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ulaşım alanında hayata geçirilen son uygulamalar hakkında meclis üyelerine bilgiler aktardı. Canbulut, Başkan Büyükkılıç’ın da katılımlarıyla 6 Nisan’da temassız özellikli kredi ve banka kartlarının toplu ulaşımda kullanılmasına imkân tanıyan uygulamanın lansmanını yaptıklarını hatırlatarak, şu ana kadar 70 bin civarında vatandaşın bu hizmetten faydalandığını ve toplu ulaşıma erişimi kolaylaştıracak çalışmaların devam ettiğini aktardı.
Ayrıca temassız özellikli kredi ve banka kartlarının toplu ulaşımda kullanılması uygulamasında Türkiye’de ilk defa Kayseri’de ücretsiz bir şekilde aktarma yapılabildiğinin de altını çizen Canbulut, kapalı durak hizmetlerine de değinerek, şu an beş noktada kullanıma sunulan tam donanımlı kapalı duraklar oluşturduklarını ve kapalı durakların sayısını arttıracaklarını belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Yönetmeliği’nin yeniden düzenlenmesi talebi, meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edilirken, Başkan Büyükkılıç alınan kararların hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.
Yine mecliste, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Hasta Yakını Misafirhanesi yapımı için isim verilmesi koşulu ile yapılacak şartlı bağış ile ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Mehmet İştahlı arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Av. Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi de mecliste oy birliği ile kabul edildi. Başkan Büyükkılıç, alınan kararların hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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