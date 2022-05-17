Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri

Talas Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki yolların çizgilerini yenileyerek güvenli ve konforlu ulaşım ortamı sağlıyor.

Trafik güvenliğinin artırılması için yapılan çalışmada yol çizgileri için 11 ton sentetik yol boyası ve cam tozu kullanıldı. Trafiğin daha sakin olduğu gece saatlerinde yapılan çalışmayla ilçe merkezinde cadde ve sokaklar dâhil toplam 33 kilometre yolun çizgisi tamamlandı. Yol genişliğine göre eksen çizgisi (orta), banket şeridi (sağsol) ve kavşak çizgilerinin (kama) yapıldığı çalışmada toplam 100 kilometre şeritle yollar adeta beyaza boyandı.

8 ton sentetik boya ve 3 ton cam tozunun kullanıldığı yol çizgisi çalışmasının yanı sıra ilçe merkezinde 250 yaya yolunun boyanmaya başlamasıyla hem araçların hem de yayaların trafik güvenliği sağlanmış oldu.

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