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Doç. Dr. Demirelli: “Hipertansiyon önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır”

İHA

Doç. Dr. Demirelli: “Hipertansiyon önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır”

Kayseri Şehir Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selami Demirelli Dünya Hipertansiyon günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “hipertansiyon maalesef ülkemizde de her 4 ölümden birinin nedenini oluşturmaktadır” dedi.
"Demirelli, Dünya hipertansiyon günü her yıl 17 Mayısta önemli bir sağlık problemi olan hipertansiyona dikkat çekmek için kutlanır. Dünya sağlık örgütüne göre önlenebilir ölümün en önemli nedenlerinden biridir. Dünyada her yıl yaklaşık olarak 7.6 milyon insanın ölümüne neden olan hipertansiyon maalesef ülkemizde de her 4 ölümden birinin nedenini oluşturmaktadır. Ülkemizde yapılan çalışmalarda erişkinlerde her 3 kişiden birinin yüksek tansiyonunun olduğu görülmektedir. Son yıllarda artan farkındalık çalışmalarına rağmen, toplumda farkındalık düzeyi oldukça düşüktür. Her 100 hastanın 42’si bunun farkında değildir. Farkında olanların da ancak yarısının kan basıncı kontrol altındadır” dedi.

"Her 100 hastanın 42'si bunun farkında değil"
Hipertansiyondan muzdarip birçok insan, şikayetleri olmadığından, hipertansiyona sahip olduğunun bile farkında olmadığını belirten Demirelli, "Maalesef çoğu zaman insanlar kalp krizi veya felç geçirdikten sonra bu acı gerçeği öğreniyor. Ancak çok yüksek değerlere ulaştığında baş ağrısı, burun kanaması, kulaklarda çınlama, halsizlik, yorgunluk ve çarpıntı gibi şikayetlere neden olabiliyor. Hastalık sinsi bir şekilde ilerlediği için, 1840 yaş aralığında riskli bireyler ve 40 yaş üstü tüm bireylerin her yıl tansiyon değerlerini ölçmesi gerekmektedir. Tansiyon olarak bilinen kan basıncının normal değeri; sistolik (halk arasında büyük tansiyon) için 130 mmHg, diyostik (halk arasında küçük tansiyon) 80 mmHg’ nın altında olmalıdır. Ancak bu değerin140/90 mmHg’nin üstüne çıkması hipertansiyon olarak kabul edilir" şeklinde konuştu.

Hipertansiyon neden olur?
Hipertansiyonun başlıca risk faktörünün sağlıksız beslenme olduğunu vurgulayan Demirelli, "Aşırı tuz tüketimi, doymuş yağ ve trans yağlarda yüksek bir diyet, düşük meyve ve sebze alımı gibi sağlıksız beslenme, fiziksel hareketsizlik, tütün ve alkol tüketimi ve fazla kilolu veya obez olmak değiştirilmesi mümkün olabilen faktörlerdir. Ailede hipertansiyon öyküsü, 65 yaş veya üzerinde olmak, diyabet ve böbrek hastalığı gibi eşlik eden hastalıklara sahip olmak ise hipertansiyonun için diğer risk faktörleridir. Ailede hipertansiyon öyküsü, 65 yaş veya üzerinde olmak, diyabet ve böbrek hastalığı gibi eşlik eden hastalıklara sahip olmak ise hipertansiyonun için diğer risk faktörleridir” dedi.

"Hipertansiyon önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır" diyen Doç. Dr. Demirelli, alınacak tedbirleri şöyle sıraladı:
"Tuz alımı azaltılmalıdır. 1 çay kaşığı tuz yaklaşık olarak 4 grama karşılık gelir ve bu bizim günlük tuz ihtiyacımızı karşılar. Günlük tuz tüketimimizi 1 çay kaşığı ile sınırlamalıyız. Daha fazla mevsimsel meyve ve sebze tüketmeliyiz. Düzenli fiziksel aktivite yapmalıyız. Egzersiz tansiyon değerinde düşmeye , kiloyu kontrol altında tutmaya, günlük stresi yönetmeye ve sağlık sorunlarını en aza indirmeye yardımcı olur. Bunun için en az haftada 5 gün 30 dk tempolu yürümek gerekir. Ülkemiz için ciddi bir sağlık sorunu haline gelen obezitenin kontrolü sağlanmalıdır. Birey kendisi için uygun olan kiloyu hedeflemelidir. Normal şartlarda verilen her bir kilo için 1 mmHg kan basıncı düşüşü sağlanır. Sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımından kaçınılmalıdır. Alkol tüketimi azaltılmalıyız. *İlave olarak günlük stresimizi en aza indirmeli, yeterli ve düzenli uyku alışkanlığı edinmeliyiz. Tuzsuz yemek ve kilo vermek çok önemli. Hipertansiyon tedavisi yalnızca ilaç kullanımından ibaret değildir. Yaşam biçiminin düzeltilmesi; tuzsuz diyet, sigara ve alkolün bırakılması, düzenli spor yapılması, fazla kilolu kişilerin kilo vermesi, her hipertansiyon hastasının mutlaka uyması gereken önlemlerdir. Sadece tuzsuz yemek ile veya kilolu adlandırılan bir hastanın 10 kilo vermesiyle bile, bir hipertansiyon ilacının etkisi kadar kan basıncında düşüş sağlanabilir. Dolayısı ile bu önlemler yabana atılmamalıdır. Önlenebilir bir hastalık olan ve erken tanı sayesinde hayat kurtarıcı tedavi şansına sahip hipertansiyonda eşik farkındalıktır. Hedefimiz elbette bu hastaların tamamının tanısının vaktinde konması ve uygun tedavilerinin yapılarak ülke düzeyinde riskin minimuma indirilmesidir"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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