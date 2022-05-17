Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu: Kıranardıspor: 2 - Yeni Esenspor: 1

Kayseri 1. Amatör Küme maçında Kıranardıspor ile Yeni Esenspor karşılaştı. 3 golün atıldığı maçta 3 puanı Kıranardıspor aldı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: İbrahim Çolak xx, Fatih Yıldırım xx, Yakup Aksoy xx
Kıranardıspor: Fatih Alıcı xx, Kadir Güngör xx, Fatih Han Kaya xxx, Hidayet Eray Uzun xx (Murat Çadır xx) Mustafa Aydın xx, Mikail Polat xx, Ferhat Aslan xxx, Raşit Cengiz xx, İlhan Coşkun xx, Engin Altı xxx
Yeni Esenspor: Sefa Karasu xx, Durmuş Tarım xx, Berkay Kemur xx, Emre Yenidoğan xx, Ozan Sergen xxx, Murat Kara xxx, Kahraman Yunay xx, Emrah Seringen xx, Oğuzhan Aydın xx, Berkay Özdem xxx, Ahmet Aslan xx
Goller: Mikail Polat Dk.27, Ferhat Aslan Dk.41 (pen) (Kıranardıspor) Murat Kara Dk.18 (pen) (Yeni Esenspor)
Kırmızı Kartlar: Sefa Karasu Dk.90+3, Durmuş Tarım Dk.90+1 (Yeni Esenspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.