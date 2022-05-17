Kocasinan’ın Spor Festivali’nde final heyecanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan’ın Spor Festivali’nde final heyecanı

İHA

Kocasinan’ın Spor Festivali’nde final heyecanı

Kocasinan Belediyesi tarafından sporu sevdirmek ve dostlukları pekiştirmek amacıyla liseler arası düzenlenen ‘Spor Festivali’nde voleybol ve futbol alanında final heyecanı yaşanıyor. Takımlara başarılar dileyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, spor çatısı altında kardeşlik ve dostluğu pekiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Kocasinan Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya destek verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikle turnuvaya katılan bütün takımlarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu turnuvada kazanan Türkiye’nin geleceği gençlerdir. Amacımız, sporun çatısı altında birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek ve sporcu nesiller yetiştirmektir. Özellikle geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenliyoruz. Büyük ve Güçlü Türkiye'nin geleceğini yetiştirmek için bu tur organizasyonları artırarak, devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, spor çatısı altında kardeşlik ve dostluğu paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi. Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ‘Spor Festivali’nde voleybol ile futbol alanında final heyecanı yaşanıyor. Kocasinan’daki liseler arası dart, masa tenisi, satranç, futbol ve voleybol olmak üzere toplam 5 farklı branşta 92 takım ile 690 öğrencinin katıldığı Spor Festivali’nde heyecan gittikçe yükseliyor. Eleme usulüyle oynanan turnuva sonucunda dereceye giren takımlara ve öğrencilere kupa ve çeşitli ödüller verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocasinan’dan huzurlu bir yaz için haşere ile mücadele
YEREL HABERLER Kocasinan’dan huzurlu bir yaz için haşere ile ...
Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu: Kıranardıspor: 2 - Yeni Esenspor: 1
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu: Kıranardıspor: 2 - ...
Kayseri OSB Teknik Koleji şampiyon oldu
YEREL HABERLER Kayseri OSB Teknik Koleji şampiyon oldu
Doç. Dr. Demirelli: “Hipertansiyon önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Demirelli: “Hipertansiyon önlenebilir ve ...
Araçlarının mevsimlik bakımlarını yaptırmayanlar dikkat Motor ustası Hasan Malhatun: “Zamanında yapılmayan bakımlar motorda büyük hasara neden olabilir” “Bakımsız araç intikamını yolda alır”
YEREL HABERLER Araçlarının mevsimlik bakımlarını yaptırmayanlar ...
Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
YEREL HABERLER Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
Büyükşehir Meclisi’nden önemli kararlar
YEREL HABERLER Büyükşehir Meclisi’nden önemli kararlar
Konteynerler geliyor “tarım anneleri ev’leniyor”
YEREL HABERLER Konteynerler geliyor “tarım anneleri ev’leniyor”
Büyükkılıç'tan ulu çınarlar şiirli, şarkılı sergi açılışı
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan ulu çınarlar şiirli, şarkılı sergi ...
Uzmanından 'pandemi bitmedi' uyarısı Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker: "Her an vaka sayısının artabileceğini de aklımızda tutmamız gerekiyor" "Semptomu olan kişilerin özellikle yaşlılara karşı daha dikkatli olmasını öneriyorum"
YEREL HABERLER Uzmanından 'pandemi bitmedi' uyarısı Enfeksiyon ...
17 yıl önce çalınan motosiklet bulundu Polisten motosiklet ve otomobil denetimi
YEREL HABERLER 17 yıl önce çalınan motosiklet bulundu Polisten ...
Engelliler Haftası'na özel etkinlik
YEREL HABERLER Engelliler Haftası'na özel etkinlik
Kırşehir'de 25 engellinin askerlik heyecanı
YEREL HABERLER Kırşehir'de 25 engellinin askerlik heyecanı
“Aşkın Aşık'ı Bir Şair: Seyrani” kitabı basıldı
YEREL HABERLER “Aşkın Aşık'ı Bir Şair: Seyrani” kitabı basıldı
Jandarma KADES hakkında bilgilendirdi
YEREL HABERLER Jandarma KADES hakkında bilgilendirdi
Başkan Öztürk sel ve heyelan bölgesinde Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk: "Çok şükür can kaybımız yok"
YEREL HABERLER Başkan Öztürk sel ve heyelan bölgesinde Yahyalı ...
Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Kayserispor’a destek çağrısı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Kayserispor’a destek ...
Atletizm Şampiyonası'nda madalya yağmuru
YEREL HABERLER Atletizm Şampiyonası'nda madalya yağmuru
İşyeri ve ikametten hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER İşyeri ve ikametten hırsızlık yapan şahıslar ...
Müze Günü etkinlikleri öğrencilerle başladı Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun: “Hafta boyunca müzelerde farklı etkinlikler yapılacak”
YEREL HABERLER Müze Günü etkinlikleri öğrencilerle başladı Kayseri ...
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu Gazi Osman Paşaspor: 1 - İsmail Okumuş FK: 0
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu Gazi Osman Paşaspor: 1 ...
9. kattan atlayan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 9. kattan atlayan genç hayatını kaybetti
Heyelanda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Heyelanda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Kadınlar Süper Lig Play-Out Kayserispor: 2 - Hatayspor: 0
YEREL HABERLER Kadınlar Süper Lig Play-Out Kayserispor: 2 - ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.