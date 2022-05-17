Başkan Büyükkılıç’a Gençlik Haftası ve Sosyal Güvenlik Haftası ziyaretleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Filiz Koltuk, gençlik liderleri ve sporcular ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri İl Müdürü Ahmet Hamdi Güney ve beraberindeki heyeti ayrı ayrı makamında kabul etti.

Gençlik ve Spor Kayseri İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Filiz Koltuk, gençlik liderleri ve sporculardan oluşan heyet, Gençlik Haftası dolayısıyla Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında kabul ettiği Gençlik ve Spor Kayseri İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ve beraberindeki heyetle sıcak ve samimi bir ortamda sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Geleceğimiz olan, en kıymetli hazinemiz, gençlerimizi başımızın tacı olarak görüyoruz. Yaptığımız her hizmette genlerimizi önceliyor, onların eğitimi ve gelişimi için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. KAYMEK’miz, Spor A.Ş.’miz ve kütüphanelerimiz başta olmak üzere tüm birimlerimizle, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimiz için varız, onların hizmetkârıyız” dedi.

Büyükkılıç, gençlerin 1521 Mayıs Gençlik Haftası ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı da tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç, yine Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla makamında ağırladığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri İl Müdürü Ahmet Hamdi Güney ve beraberindeki heyetle de görüşerek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti. Büyükkılıç, SGK Kayseri İl Müdürü Ahmet Hamdi Güney ve ekibini SGK için gösterdikleri gayretlerden dolayı tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Heyetler, Kayseri’ye hizmetleri ve kamu kurum kuruluşları ile uyumlu çalışmaları nedeniyle Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileterek çiçek takdim ettiler.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretler sonunda heyetlerle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi.

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