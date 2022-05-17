Kayseri 1. Amatör Küme’de ilk yarı tamamlandı 2. yarı Perşembe günü oynanacak maçlar ile başlıyor

Kayseri 1. Amatör Küme 20212022 sezonunda ilk yarısı hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.
Kayseri 1. Amatör Küme A, B, C, D ve E Gruplarında 9. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 18 müsabakada toplam 93 gol atıldı. En farklı galibiyeti D Grubu mücadele eden Erkiletspor deplasmanda Yıldırım Beyazıt Şafakspor’u 101 yenerek aldı. F Grubunda hafta sonu karşılaşma oynanmadı. 1. Amatör Küme 9. hafta maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:
A Grubu
Gaziosmanpaşa 10 İsmail Okumuş FK
Güneşspor 50 Cırgalanspor
Güneşli Gençlikspor 05 Kayseri Simya Koleji
Erciyes İdmangücü 02 Büyüleyenspor
B Grubu
Sindelhöyük 70 Kayseri İdmanyurdu
Yeni Kıranardıspor 21 Yeni Esenspor
Kocasinan Gençlikspor 31 Argıncık Esnafspor
Talas İdmanyurdu 09 Yerköyspor
C Grubu
Develi Erciyesspor 26 Sungur FK
Kuşçu Mithatpaşaspor 03 Cuma Uluçay Talasspor
1966 Turanspor 41 Sarız Anadoluspor
Demirspor 30 Yeşilhisar Belediyespor
D Grubu
Develi 1954 Spor 14 Anadolu Yıldızları
Y.B. Şafakspor 110 Erkiletspor
Yeni Döğerspor 24 Talas Denizspor
Kafkasspor 30 Sağlıkspor (Hükmen)
E Grubu
Belsinspor 4 2 Yeni Erciyesspor
Pınarbaşı Belediyespor 18 Anayurt Finalspor
Makfitspor 10 Bünyan Belediyespor
Olimpik Gençlik 03 Kocasinan Yemlihaspor (Hükmen)
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