Kayseri 1. Amatör Küme’de ilk yarı tamamlandı 2. yarı Perşembe günü oynanacak maçlar ile başlıyor

Metrodaki bıçaklı saldırıda bir dava daha!

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri 1. Amatör Küme 20212022 sezonunda ilk yarısı hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

Kayseri 1. Amatör Küme A, B, C, D ve E Gruplarında 9. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 18 müsabakada toplam 93 gol atıldı. En farklı galibiyeti D Grubu mücadele eden Erkiletspor deplasmanda Yıldırım Beyazıt Şafakspor’u 101 yenerek aldı. F Grubunda hafta sonu karşılaşma oynanmadı. 1. Amatör Küme 9. hafta maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:

A Grubu

Gaziosmanpaşa 10 İsmail Okumuş FK

Güneşspor 50 Cırgalanspor

Güneşli Gençlikspor 05 Kayseri Simya Koleji

Erciyes İdmangücü 02 Büyüleyenspor

B Grubu

Sindelhöyük 70 Kayseri İdmanyurdu

Yeni Kıranardıspor 21 Yeni Esenspor

Kocasinan Gençlikspor 31 Argıncık Esnafspor

Talas İdmanyurdu 09 Yerköyspor

C Grubu

Develi Erciyesspor 26 Sungur FK

Kuşçu Mithatpaşaspor 03 Cuma Uluçay Talasspor

1966 Turanspor 41 Sarız Anadoluspor

Demirspor 30 Yeşilhisar Belediyespor

D Grubu

Develi 1954 Spor 14 Anadolu Yıldızları

Y.B. Şafakspor 110 Erkiletspor

Yeni Döğerspor 24 Talas Denizspor

Kafkasspor 30 Sağlıkspor (Hükmen)

E Grubu

Belsinspor 4 2 Yeni Erciyesspor

Pınarbaşı Belediyespor 18 Anayurt Finalspor

Makfitspor 10 Bünyan Belediyespor

Olimpik Gençlik 03 Kocasinan Yemlihaspor (Hükmen)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.