Büyükşehirden Kurumsal Hafıza Projesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehirden Kurumsal Hafıza Projesi

İHA

Büyükşehirden Kurumsal Hafıza Projesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı işbirliğinde vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla geliştirilen KAYPORT Kurumsal Hafıza Projesi’nin tanıtım toplantısı yapıldı.
Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında 7’den 70’e tüm Kayserililere hizmet ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, teknoloji altyapısını da sürekli geliştirerek vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı bir şekilde hizmet sunmayı amaçlıyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından Alo 153 Çağrı Merkezi personelinin vatandaşların taleplerinin çözümü noktasında süreci hızlandırmak adına planlanan Kayport Kurumsal HafızaGüncel Bilgi Bankası (KAYPORT GBB) projesinin tanıtımı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç, Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül ve müdürler ile daire başkanlıklarının yetkilileri katıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, toplantıda yaptığı konuşmada, “Kayport içerisinde bulunan bilgi portalı sekmesinin aktif olarak kullanılmasıyla içeriğindeki bilgilerin arkadaşlarımız tarafından nitelikli bir şekilde doldurulması, güncel tutulması ve etkin bir şekilde 153 çağrı merkezimizdeki arkadaşların doğru ve güncel bilgilere ulaşması sonucunda vatandaşımızın memnuniyetini daha da fazla artıracak bir proje yürütülüyor” dedi. Toplantıda projeyle ilgili bilgiler verileceğini ifade eden Öztürk, “153 Çağrı Merkezi’ndeki arkadaşlarımız birimlerimizdeki yetenekli, değerli, seçilmiş personellerin, birimlerine hâkim olması ve birimlerinin yaptığı iş ve işlemleri tam ve doğru bir şekilde bu portala yansıtması sonucunda Alo 153 Çağrı Merkezi’nin bilgisinin artırılması ve vatandaşa en kısa sürede en doğru bilginin verilmesi köprüsünü sağlamış olacağız. Dolayısıyla bu projeyi önemsiyoruz. Sizlerin bu konuda en güzel şekilde veriyi işleyeceğinize ve bu projeye katkı vereceğinize inanmaktayız” diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vatandaş memnuniyetine önem veren bir anlayışla çalışmalar yaptığını vurgulayan Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Memduh başkanımız da vatandaş memnuniyetini ön sırada tutan bir anlayışla çalışmalarını yürüten bir başkandır. Bunun gereğini yapmak suretiyle hepimiz ‘bu hizmet yarışında varız’ deyip gerekeni yapacağız ve sonuçlarında biz de vatandaşlarımız da mutlu olacak. Vermiş olduğunuz katkılardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde emekleri olan bilgi işlem birimimize, çağrı merkezi personeli arkadaşlarımıza, halkla ilişkiler, basın yayın birimimize teşekkür ediyorum.”
Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı işbirliğinde hazırlanan Kayport Kurumsal HafızaGüncel Bilgi Bankası (Kayport GBB) Projesi, bilgi kirliliğini ortadan kaldırmayı, anlık olarak sorulan ve hızlıca cevabın verilmesi gereken konularda zaman kaybetmeden güncel bilgiye ulaşıp anlık çözümler üreterek vatandaşı bilgilendirmeyi amaçlıyor. Proje çerçevesinde, telefonla iletişim kurarak yetkili birimden 7/24 güncel bilgi almakla zaman kaybetmemek, bilginin doğruluğunu artırmak ve yanlış bilgilerin önüne geçmek hedefleniyor. Ayrıca çağrı sürelerini kısaltarak, nitelikli, kaliteli ve memnuniyet oranı yüksek vatandaşların sayısını artırmayı, birimler arası telefon trafiğini azaltmayı ve iş yükünü hafifleterek tüm birimlerin daha koordineli çalışmasını sağlamak da projenin hedefleri arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den KSMMMO’ya ziyaret
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den KSMMMO’ya ...
Kayseri 1. Amatör Küme’de ilk yarı tamamlandı 2. yarı Perşembe günü oynanacak maçlar ile başlıyor
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme’de ilk yarı tamamlandı 2. yarı ...
Başkan Büyükkılıç’a Gençlik Haftası ve Sosyal Güvenlik Haftası ziyaretleri
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’a Gençlik Haftası ve Sosyal ...
Kocasinan’dan çocuklar için 4 yeni park
YEREL HABERLER Kocasinan’dan çocuklar için 4 yeni park
Kocasinan’ın Spor Festivali’nde final heyecanı
YEREL HABERLER Kocasinan’ın Spor Festivali’nde final heyecanı
Kocasinan’dan huzurlu bir yaz için haşere ile mücadele
YEREL HABERLER Kocasinan’dan huzurlu bir yaz için haşere ile ...
Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu: Kıranardıspor: 2 - Yeni Esenspor: 1
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu: Kıranardıspor: 2 - ...
Kayseri OSB Teknik Koleji şampiyon oldu
YEREL HABERLER Kayseri OSB Teknik Koleji şampiyon oldu
Doç. Dr. Demirelli: “Hipertansiyon önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Demirelli: “Hipertansiyon önlenebilir ve ...
Araçlarının mevsimlik bakımlarını yaptırmayanlar dikkat Motor ustası Hasan Malhatun: “Zamanında yapılmayan bakımlar motorda büyük hasara neden olabilir” “Bakımsız araç intikamını yolda alır”
YEREL HABERLER Araçlarının mevsimlik bakımlarını yaptırmayanlar ...
Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
YEREL HABERLER Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
Büyükşehir Meclisi’nden önemli kararlar
YEREL HABERLER Büyükşehir Meclisi’nden önemli kararlar
Konteynerler geliyor “tarım anneleri ev’leniyor”
YEREL HABERLER Konteynerler geliyor “tarım anneleri ev’leniyor”
Büyükkılıç'tan ulu çınarlar şiirli, şarkılı sergi açılışı
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan ulu çınarlar şiirli, şarkılı sergi ...
Uzmanından 'pandemi bitmedi' uyarısı Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker: "Her an vaka sayısının artabileceğini de aklımızda tutmamız gerekiyor" "Semptomu olan kişilerin özellikle yaşlılara karşı daha dikkatli olmasını öneriyorum"
YEREL HABERLER Uzmanından 'pandemi bitmedi' uyarısı Enfeksiyon ...
17 yıl önce çalınan motosiklet bulundu Polisten motosiklet ve otomobil denetimi
YEREL HABERLER 17 yıl önce çalınan motosiklet bulundu Polisten ...
Engelliler Haftası'na özel etkinlik
YEREL HABERLER Engelliler Haftası'na özel etkinlik
Kırşehir'de 25 engellinin askerlik heyecanı
YEREL HABERLER Kırşehir'de 25 engellinin askerlik heyecanı
“Aşkın Aşık'ı Bir Şair: Seyrani” kitabı basıldı
YEREL HABERLER “Aşkın Aşık'ı Bir Şair: Seyrani” kitabı basıldı
Jandarma KADES hakkında bilgilendirdi
YEREL HABERLER Jandarma KADES hakkında bilgilendirdi
Başkan Öztürk sel ve heyelan bölgesinde Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk: "Çok şükür can kaybımız yok"
YEREL HABERLER Başkan Öztürk sel ve heyelan bölgesinde Yahyalı ...
Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Kayserispor’a destek çağrısı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Kayserispor’a destek ...
Atletizm Şampiyonası'nda madalya yağmuru
YEREL HABERLER Atletizm Şampiyonası'nda madalya yağmuru
İşyeri ve ikametten hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER İşyeri ve ikametten hırsızlık yapan şahıslar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.