Milletvekili Ersoy Kızılören'e PTT şubesi açılmasını istedi

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Kızılören Tabaklı Mahallesi'ne PTT şubesi açılmasını istedi.

Kayseri Milletvekili Ersoy PTT Genel Müdürü Hakan Gülten'e yazdığı dilekçede; "Kayseri iline bağlı İncesu İlçesi, Kızılören Tabaklı Mahallesi'nde bulunan PTT şubesi 2013 yılında nüfus seyrekliği sebebiyle kapatılmıştır. Aradan geçen zaman sürecinde mahallede nüfus yoğunluğu artmış, güncel TÜİK verilerine göre 4 bin kişi olarak belirlenmiştir. Özellikle de yaz aylarında yurt dışından gelen gurbetçi vatandaşlarımızla birlikte bu sayı 10 bin kişiyi bulmaktadır. Buna karşın, bölgede PTT şubesi bulunmaması sebebiyle haftada sadece 1 gün gelen mobil PTT aracı talebi karşılamamaktadır. Mahalle sakinlerimizin mağduriyetinin giderilmesi için söz konusu Mahallemize PTT şubesi açılması genel müdürlüğünüzden talep ve beklentimizdir" ifadelerine yer verdi.

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