Kayseri'de kuvvetli yağış uyarısı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayser ve Nevşehir çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğinden su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı beklendiği bildirilerek; "Bugün öğle saatlerinden itibaren Kayseri ve Nevşehir çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması" ifadelerine yer verildi.

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