Develi Belediyesi’nden ilkokul öğrencilerine ‘sıfır atık eğitimi’

Develi Belediyesi, ilçe merkezindeki tüm ilkokullarda sıfır atıkla ilgili bilgilendirme seminerlerini tamamladı.

Develi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çevre Mühendisi Nimet Aksoy tarafından verilen bilgilendirme seminerlerinin sonuncusu olan Turan Köylüoğlu İlkokulundaki seminere katılan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Yaptığımız çalışmalarla Develimizin sadece bugününe değil, aynı zamanda geleceğine de hizmet ediyoruz. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılmasını atık oluşması durumunda geri kazanımının sağlanması ve öğrencilere farkındalık oluşturmak amacıyla sıfır atık eğitim seminerlerimizi tamamladık. İnşallah yavrularımızın bu yaşlarda kazanacağı duyarlılık, Develimizi daha yaşanabilir ve daha temiz bir geleceğe taşıyacaktır” dedi.

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