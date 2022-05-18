Mazot deposunda uyuşturucu ticareti

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda otomobilin mazot deposuna zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda T.T., E.B. ve A.K.'nin birlikte hareket ederek uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Şüpheli 3 kişiyi yakalayan narkotik dedektifleri, şahısların araçlarında ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada aracın mazot deposunda ve evde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda 5 kişiye işlem yapılırken, T.T., E.B. ve A.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.