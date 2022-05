Başkan Çolakbayrakdar, Ziyagökalp sakinlerine müjde

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ziyagökalp ve Yenidoğan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Programda, vatandaşlara müjdeli haberler veren Başkan Çolakbayrakdar, Çocuk Kulübü, spor tesisi ve parklar ile Yenidoğan’a aile sağlık merkezi kazandıracaklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi Ziyagökalp Semt Konağı’nda düzenlenen programa, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ve bölge sakinleri katıldı. Vatandaşla her zaman iç içe olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Rabbim, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Tüm Türkiye’ye örnek olan Kayseri belediyeciliğini en iyi şekilde yerine getirmek için yoğun gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın hayatlarını ilgilendiren ve onların hayatlarını kolaylaştıracak her konuda çözüm üretme noktasında çalışıyoruz. Yenidoğan Mahallesi’ndeki aile sağlık merkezi de bunlardan biridir. Vatandaşlarımızı bire bir etkileyen tesis için planlamalar yaptık ve protokol imzaladık. En yakın zamanda mahallemize aile sağlık merkezini kazandıracağız. Ayrıca Yenidoğan ve Ziyagökalp’a hitap edecek, bir spor tesisi daha yapacağız. İmar plan ölçeğinde yerini hazırladığımız tesisin, mülkiyet sorununu çözdükten sonra yerine getireceğiz. Ziyagökalp ve Yenidoğan’ı daha da güzelleştirecek alanların imar sorunlarını çözdük ve hoş olmayan görüntüleri ortadan kaldıracağız. Bu bölgeye yeni parklar yapacağız. Özellikle çocuk nüfusunun en fazla olduğu mahallemize Çocuk Kulübü’nü kazandıracağız. Burada yol çalışmalarımız devam ediyor. Eski Dicle Caddesi yani Ali İhsan Alçı Bulvarı’nı Bekir Yıldız Bulvarı ile kesiştireceğiz ve sonrasında yolu Erkilet Bulvarı’na bağlayacağız. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha huzurlu ve daha mutlu olabilecekleri fiziki ortamları oluşturabilmektir” ifadelerini kullandı.

‘Çözüm Merkezi’ hakkında da bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, “Sosyal medya, Kocasinan Belediyesinin web sitesi, mobil uygulamalı cep telefonu ve 0 (352) 222 70 00 nolu numaradan her şekilde belediyeye anında ulaşabilirsiniz. Talebiniz ne ise kayıt altına alınıyor ve bizim ekibimiz hızlı bir şekilde gereken hizmeti yerine getiriyor. Vatandaşımıza çok hızlı bir şekilde hizmet verebilmek ve beklentisini anında karşılayabilmek için kurmuş olduğumuz bir birimdir. Ayrıca belediye gelerek yüz yüze görüşüp taleplerinizi iletebilirsiniz” diye konuştu.

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ise Kocasinan’a yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, ilçenin daha da güzelleşmesi için gayret ettiklerini söyledi.

Vatandaşların görüşlerini, yazılı ve sözlü taleplerini alan Başkan Çolakbayrakdar, onlardan gelen soru ve talepleri de tek tek cevaplanmasıyla program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.