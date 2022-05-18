Talas'ta ‘Engelsiz Oyun Parkı’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talas'ta ‘Engelsiz Oyun Parkı’

İHA

Talas'ta ‘Engelsiz Oyun Parkı’

Talas Belediyesi ve Türk Kızılayı Talas Şubesi işbirliğiyle oluşturulan ve her yaştan engellinin kullanabileceği spor aletleri ile oyun grubuyla donatılan Talas Kızılay Engelsiz Oyun Parkı düzenlenen törenle hizmete girdi.
Mevlana Mahallesi, Mevlana Sosyal Tesisi altındaki park içerisinde oluşturulan özel bölümün finansı Türk Kızılayı Genel Merkezi Şenlendirme Projesi’nden elde edilen bağışlarla karşılanırken, Kızılay Talas Şubesi tarafından spor aletleri temin edilerek, Talas Belediyesince konuşlandırıldı.
Engelliler ve ailelerinin de bulunduğu parkın açılışında konuşan Türk Kızılayı Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, yoğun bir emek sonucu oluşturulan park için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür ederek, “Küçük bir açılış ama bugüne kadar hiç düşünülmeyip, planlanmamış bir açılış. Engelsiz kardeşlerimiz için önemli bir hizmet. İyi bir Kızılay gönüllüsü olarak değerli belediye başkanımız bize destek veriyor. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hemen karşıdaki yükselen Talas Kızılay Şubesi yeni binası inşaatı için de başkanımızla birlikte hayırseverimiz Halil Amcaya teşekkür ediyorum. İnşallah kısa zamanda açacağız” dedi.
Talas Kızılay Engelsiz Teşkilat Başkanı Zöhre Akşar ise, parkla ilgili teknik bilgiler vererek, “Engelsiz parkımız aynı zamanda engelli kardeşlerimizin spor yaparak kol ve bacak kaslarını geliştirebileceği bir alan olarak tasarlandı” diye konuştu.
Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli de sözlerine Başkan Yalçın’a desteklerinden ötürü teşekkürle başlayarak, “Kendisi teknik bir insan. Teknik konuları en kısa zamanda en iyi şekilde çözen bir insan. Yani tam bir adres. Her şeyin ilkini yapan bir insan. Nerede ihtiyaç varsa herkese hizmet etmeye çalışıyoruz. Tecrübeli Talas Şube Başkanımız Ünal Beye de teşekkür ediyor parkın hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise belediyelerin kanunda insanların medeni, müspet ve müşterek ihtiyaçlarını karşılayan kurum olarak yer aldığını belirterek, “Bu üçü de burada mevcut. Burada daha önce bir park yapılmış. Yapan belediye başkanlarımız sağ olsun. Şimdi bir bölümünü özel kardeşlerimiz için ayırmak ve bunu Kızılay’ın sponsorluğunda aletlerle donatmak bizim için önemli. İnsanların hayatını kolaylaştırma görevi olan belediyelerin de yapacağı birçok iş var. Bunlardan en önemlisi akülü araçları kullanan engellilerimize hizmet eden Kayseri’de sadece Talas Belediyesi’nin 7/24 tamir ve bakımını yapan birimimiz var. Kardeşlerimiz teşekkür etti. Kaldırımdan parka, oyun gruplarından asfalta kadar her türlü çalışmamız onlar için. Çalışmalarımızda kendilerini göz önünde bulunduruyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Başkan Yalçın’a teşekkür plaketi verilip ardından dualarla parkın açılışı gerçekleşirken, protokol üyeleri engellilerin oyun aletlerindeki heyecanına ortak oldu.
Buradaki salıncakta tekerlekli sandalyesiyle sallanan Kadircan Gökalp, çocukluk günlerine döndüğünü anlatarak, “Burada sallanmak mükemmel bir duygu. Anlatılmaz yaşanır. Salıncakta çocukluk yıllarıma döndüm. Gerçekten çok güzeldi. Her şey bizim için tasarlanmış. Talas Belediyesi’ne ve Kızılay Talas Şubesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.
Bir başka engelli Naciye Yıldız, parkı beğendiğini belirtip herkese teşekkür ederken, 27 yaşındaki Hikmet Ekiz de, “Bunca yıl hiç böyle bir salıncakta sallanmamıştım. Çok eğlenceli, keyifli bir deneyim oldu. Her salıncağa binemiyorduk. Sadece oturup izliyorduk. Bu bizi üzüyordu. Ziyadesiyle mutlu oldum. Başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
49 yaşındaki yürüme ve konuşma engelli Figen Duran’ın babası Mustafa Duran da, “İlk defa böyle bir parka çocuklarımız sahip oldular. Kızım çok mutlu oldu. Başkanımıza teşekkür ederiz” diyerek duygularını ifade etti.
Törenin ardından protokol üyeleri, mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsa üzerine hayırsever Halil Ünal tarafından yapımı süren Talas Kızılay Şube binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırlangıç Vadisi yeşile büründü
YEREL HABERLER Kırlangıç Vadisi yeşile büründü
Başkan Büyükkılıç: “Kayseri’ye kulak verildiğinde, tarih sizi çağırır”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Kayseri’ye kulak verildiğinde, ...
Kayseri OSB’de Tacikistan ile iyi niyet metni
YEREL HABERLER Kayseri OSB’de Tacikistan ile iyi niyet metni
Vali Günaydın Kayseri’ye veda etti Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Yaptığımız her şeyden büyük keyif aldık. Yapamadığımız da hiçbir şey olmadı" "Bütün Kayserili hemşerilerimiz haklarını helal etsinler, benden yana da helal olsun"
YEREL HABERLER Vali Günaydın Kayseri’ye veda etti Kayseri Valisi ...
Kocasinan’da ilkokullar arası ödüllü satranç takım turnuvası başlıyor
YEREL HABERLER Kocasinan’da ilkokullar arası ödüllü satranç takım ...
Başkan Çolakbayrakdar, Ziyagökalp sakinlerine müjde
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, Ziyagökalp sakinlerine müjde
Kayserili sporcu Avrupa ikincisi oldu
YEREL HABERLER Kayserili sporcu Avrupa ikincisi oldu
Basketbolda Kayserili Baba-kız şampiyon oldu
YEREL HABERLER Basketbolda Kayserili Baba-kız şampiyon oldu
Başkan Büyükkılıç, TBB’de yeniden encümen üyesi seçildi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, TBB’de yeniden encümen üyesi ...
Başkan Özdoğan: “Tarıma desteğimiz artarak devam edecek”
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan: “Tarıma desteğimiz artarak devam ...
TÜSEB heyetinden ERÜ’ye ziyaret
YEREL HABERLER TÜSEB heyetinden ERÜ’ye ziyaret
Kayseri polisinden milyonluk denetim Kayseri'de hırsızlar çaldıkları 1.5 milyon değerindeki malzemeleri metruk eve saklamışlar
YEREL HABERLER Kayseri polisinden milyonluk denetim Kayseri'de ...
Mazot deposunda uyuşturucu ticareti
YEREL HABERLER Mazot deposunda uyuşturucu ticareti
Sigara bağımlılarına ‘elektrikli çözüm’ Pratisyen Hekim Dr. Selim Engez: “Sigara bağımlıları eğer isterlerse 50 dakikada sigarayı bırakmak mümkün”
YEREL HABERLER Sigara bağımlılarına ‘elektrikli çözüm’ Pratisyen Hekim Dr. ...
Talas’a bir kütüphane daha geliyor
YEREL HABERLER Talas’a bir kütüphane daha geliyor
Develi Belediyesi’nden ilkokul öğrencilerine ‘sıfır atık eğitimi’
YEREL HABERLER Develi Belediyesi’nden ilkokul öğrencilerine ‘sıfır ...
Eşi ile üvey kızını öldürüp, intihara kalkışan sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Eşi ile üvey kızını öldürüp, intihara kalkışan sanığa ...
Tacikistan Heyetinden KAYSO’ya ziyaret
YEREL HABERLER Tacikistan Heyetinden KAYSO’ya ziyaret
Annesi ve tanımadığı kadını yaralayan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Annesi ve tanımadığı kadını yaralayan şahıs yakalandı
'Biz Büyük Bir Aileyiz' temalı yürüyüş Koramaz Vadisi’nde gerçekleştirildi
YEREL HABERLER 'Biz Büyük Bir Aileyiz' temalı yürüyüş Koramaz ...
Cumhuriyet meydanında basketbol heyecanı
YEREL HABERLER Cumhuriyet meydanında basketbol heyecanı
Melikgazi'den 'Hikayeleriyle bir ömürlük şarkılar' etkinliği
YEREL HABERLER Melikgazi'den 'Hikayeleriyle bir ömürlük şarkılar' ...
Kayseri'de kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Kayseri'de kuvvetli yağış uyarısı
Kayseri OSB Tacikistan heyetini ağırladı
YEREL HABERLER Kayseri OSB Tacikistan heyetini ağırladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.