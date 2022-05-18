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Kayseri protokolünden ’19 Mayıs’ mesajı

İHA

Kayseri protokolünden ’19 Mayıs’ mesajı

Kayseri protokolü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajları yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç’ın mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında, “19 Mayıs 1919’da vatan aşkıyla, vatan toprağında tek bir gün bile esir kalmadan, bağımsızlık mücadelemizi dünyaya ilan ettik” dedi.
Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “En başta 19 Mayıs 1919’da Samsun’da Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımını atan Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, aziz silah arkadaşlarına ve Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarına Allah’tan rahmet diliyorum. Tarih boyunca milletimizin üzerinde oynanmak istenen oyunlar, bugün bile hala devam ediyor. Ancak, biz ülkemizin ve milletimizin refahı için geçmiş tarihlerden, bugüne kadar milletçe birlik ve beraberlik içerisinde omuz verdik, emek verdik, gönül verdik” diye konuştu.
Mesajında 19 Mayıs’ın 103. yıldönümüne vurgu yapan Büyükkılıç, “Kurtuluş Mücadelesi vererek, bağımsızlığına kavuşan aziz milletimizin, birlik ve beraberlik içerisinde kararlı ve dik duruşlarının 103. yıldönümünü kutluyoruz. Özgürlüğümüzden, bağımsızlığımızdan bir gün bile olsa vazgeçmedik. 19 Mayıs 1919’da vatan aşkıyla, vatan toprağında tek bir gün bile esir kalmadan, bağımsızlık mücadelemizi dünyaya ilan ettik” ifadelerini kullandı.
Gençlerin, bu ülkenin aydınlık yüzü olduğunu her zaman dile getiren Başkan Büyükkılıç, ecdat yadigârı olan bu aziz vatanı en iyi biçimde koruyacaklarını söyleyerek, şunları kaydetti:
“Bu şehre hizmet ederken, yatırım üstüne yatırım yaparken önce gençlerimizi düşünüyoruz. Çünkü geleceğimizin teminatı olduklarını biliyoruz. Bu toprakları canları pahasına koruyacaklarını biliyorum. Milli mücadele ruhu hala içlerinde. Tarihimize sıkı sıkı bağlansınlar. Bu bağlılık ülkemizi çok daha iyi günlere hazırlayacak. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere aziz Türk milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın mesajı
1919’da yakılan meşalenin Türk Milleti’nin yolunu aydınlatmaya devam edeceğini söyleyen Başkan Özdoğan, “19 Mayıs 1919’da tarihe gömülmek istenen bir milletin, Gazi Mustafa Kemal’in öncülüğünde Samsun’dan başlattığı bağımsızlık mücadelesi ile başlamıştır. 19 Mayıs, bundan 103 yıl önce İstiklal mücadelemizin temellerinin atıldığı, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı, aziz milletimizin kendisini yok etmek isteyen düşmanlara karşı tek yumruk olarak mücadelemizin başladığı gündür. Bağımsız ve özgür bir millet olarak geleceğe güvenle bakabilmek için, geçmişte verilen mücadelelerin önemini genç kuşaklara en iyi şekilde anlatmalıyız. 19 Mayıs 1919’da tutuşturulan meşale, Türk milletinin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu vesile ile Atatürk`ün bize ve gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk`ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” dedi.

KTO Başkanı Gülsoy’un mesajı
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 103. yıldönümünün onur ve gururunu yaşıyoruz” diyen Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"19 Mayıs 1919 kurtuluş mücadelemizin başlangıcı ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan sürecin ilk adımıdır. Zor şartlar altında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde örnek bir mücadelenin eseridir. Cephelerde kazanılan bu mücadele, kurtuluştan sonra atılan dev adımlarla sonsuza dek pekişmiştir. Ne kadar övünsek azdır, ne kadar gururlansak yetersizdir. Bu özel günün geleceğimizin teminatı gençlere armağan edilmesi de çok büyük anlam ifade etmektedir. Büyük Önder Atatürk’ün ‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz’ diyerek 19 Mayıs’ı armağan ettiği umudumuz olan gençlerimizin; bağımsızlığa, Cumhuriyet’e, Atatürk ilkelerine ve 19 Mayıs’ın ruhuna sahip çıkacağına inancım tamdır. Gençlerimiz, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük teminatıdır. Emanetlerine sahip çıkan gençlerimiz, dün olduğu gibi bugün de özgürlük ve bağımsızlığımıza kast eden ihanet ve şer odaklarına fikirleri, çalışkanlıkları ve vatan sevgileri ile geçit vermeyecektir. Kendi tarihini, kültürünü bilen, milli benliğine sahip çıkan ve değerlerini yeni nesillere aktarabilen milletler, ilelebet yaşarlar. Bizler de devlet, millet ve iş dünyası olarak gençliğimize sahip çıkmalı, gençlerimize çıktıkları yolda yol göstermeli, onlara fırsat vermeliyiz. Çok daha müreffeh bir ülke olmanın en temel yolu budur. Bu duygu ve düşüncelerle, böylesine anlamlı günde başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizlere bağımsız Türkiye’yi armağan eden ve bu uğurda can veren aziz şehitlerimize rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi de minnet, saygı ve rahmetle anıyorum.”

Başkan Çolakbayrakdar: “19 Mayıs milli uyanışın sembolüdür”
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında, “19 Mayıs Milli uyanışın sembolüdür” dedi.
Başkan Çolakbayrakdar, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak, milletle birlikte İstiklal mücadelesinin meşalesini yaktığı gündür. 19 Mayıs 1919 günü, Türk Milletinin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladıdır. O gün yanan İstiklal ve Bağımsızlık Meşalesi'nin alevleri bu gün çok daha güçlü şekilde milleti aydınlatmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, geleceğin güçlü Türkiye’sinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini bildiği için bugünü gençlerle özdeşleştirmiştir ve bu bayramı onlara hediye etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin nice büyük başarılarıyla taçlanacak ve ebediyen yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle muasır medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm hemşerilerimin Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten duygularla kutluyorum.”

Başkan Palancıoğlu'nun 19 mayıs mesajı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ediyorum. Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkma ile başlayan bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı gençleri adanmış durumda. Dolayısıyla gençler siz bizim geleceğimizsiniz. Bu ülkenin geleceğinin parlak olması sizlerin elinde. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere ülkenin bağımsızlığı uğruna canını, malını ve her şeyini feda etmiş tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyor, gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılını yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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