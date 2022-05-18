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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç, Müze Günü'nde gençlerle sergi açtı, türkü söyledi, müjde verdi

İHA

Başkan Büyükkılıç, Müze Günü'nde gençlerle sergi açtı, türkü söyledi, müjde verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihi Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi’nde Uluslararası Müze Günü dolayısıyla gerçekleştirilen Güzel Sanatlar Lisesi Resim Sergisi’nin açılışına katıldı, keman ve saz çalan gençlerle birlikte türkü söyledi. Büyükkılıç, Müzeler Haftası’nda Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müzelerin ücretsiz ziyaret edilebileceğini de açıkladı.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 18 Mayıs Uluslararası Müze Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

“KAYSERİ’MİZ ADETA AÇIK HAVA MÜZESİDİR”
Başkan Büyükkılıç, Uluslararası Müze Günü’nü kutlayarak, “Bu anlamda yapılacak çalışmaları önemsiyoruz. Kayseri’miz adeta açık hava müzesidir. Kültürel yönden zengin olan bir şehirdir. 4 bin yıllık geçmişiyle hepimizin gönlünde taht kuran endüstrinin ve ticaretin merkezi olan bir şehirdir. Turizm alanında da arzu ettiğimiz noktaya taşımak için el ele gönül gönüle gerek müdürlüğümüzle gerekse kurum ve kuruluşlarımızla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.

“YAKLAŞIK 10 CİVARINDA MÜZEYE ULAŞACAĞIZ”
Kayseri’yi müzeler şehri yapma yolunda gayretlerinin sürdüğünü vurgulayan Büyükkılıç, “Yerel bir yönetici olarak Kültür Bakanlığı’mızın yapmış olduğu müzeler ile ilgili çalışmaların yanında, bizler de Kayseri’yi müzeler şehri haline dönüştürme yönünde bir irade gösteriyoruz. Yaklaşık 10 civarında müzeye ulaşacağımız çalışmaları hızla sürdürdüğümüzü ifade etmek istiyorum. Kayseri’mizin anlatılmakla bitmeyeceğini ifade ediyoruz. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından başta Erciyes Kayak Merkezimiz olmak üzere vadilerimizle, UNESCO’ya mal olmuş eserlerimiz ile ‘biz de varız’ diyoruz. Katkısı olan dostlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı da kutlayan Başkan Büyükkılıç, 26 Mayıs’ta oynanacak olan Türkiye Kupası final maçında Yukatel Kayserispor’a başarılar dileyerek, Passolig’i olan her Kayseriliyi bu önemli maça davet etti.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da, bu çerçevede müzelerde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, özellikle öğrencilerle birlikte Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlığa bağlı olan bütün müzeleri rehber eşliğinde gezdiklerini anlattı.
Dursun, Müzeler Haftası dolayısıyla tiyatro gösterileri, konserler ve sergiler gibi çeşitli etkinliklerin Cuma gününe kadar süreceğini ifade etti. Konuşmaların ardından Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi Resim Sergisi’nin açılışı kurdele kesimi ile yapıldı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN “MÜZE” ÇAĞRISI
Başkan Büyükkılıç, sergiyi gezerek, öğrencilerden hazırlanan eserler ile ilgili bilgi alırken, ayrıca Arkeoloji Müzesi’ni de gezdi. Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, vatandaşları müzeleri gezmeye davet ederek, “Uluslararası Müze Günü’nde Kayseri’deki müzelerimize, gerek Kültür Bakanlığı’mızın gerekse belediyelerimizin, tüm vatandaşlarımızı bu haftanın anlamı açısından mutlaka bekliyoruz. Ziyaret etmelerini ve buradaki orijinal eserleri görmelerini arzu ediyoruz. Bu yönüyle de hakikaten ilgilenmelerinin doğru olacağını, buradaki müze biriminde çalışan arkadaşlarımız gerekli bilgileri kendilerine ulaştıracaklardır” şeklinde konuştu.

ÜCRETSİZ MÜZE MÜJDESİ
Kayseri’nin kadim geçmişiyle, değişik bölgelerde çıkan ürünlerin sergilendiği başta Arkeoloji Müzesi olmak üzere tüm müzelerde vatandaşları görmek istediklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Belediyelerimizin müzeleri bu müze haftası süresince, belediyemizden aldıkları destekle ücretsiz gezebileceklerini ifade ediyorum. Kültür Bakanlığımızın kurallarına da saygı duyuyorum” dedi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da 18 yaş grubuna kadar öğrencilerin, öğretmenlerle beraber müzeleri ücretsiz gezebildiğini söyledi.
Program sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kalesi içerisinde keman ve saz çalan gençlerle birlikte türkü söyleyip, keyifli dakikalar geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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