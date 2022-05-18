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Kayseri OSB’de 19. Mali Genel Kurul 249 delege ile son dakikada yapıldı

İHA

Kayseri OSB’de 19. Mali Genel Kurul 249 delege ile son dakikada yapıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin 19. Mali Genel Kurulu, toplam 916 delegenin 249’unun katılımı ile son dakikada gerçekleştirildi.
Kayseri OSB Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılan 19. Mali Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Divan Heyeti’nin oluşturulmasıyla açıldı. Genel Kurulun Divan Başkanlığını Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy üstlendi. Divan Heyetinde ise Sanayi Odası Başkanvekili Abdullah Oğuzbaş ile İncesu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır yer aldı. Divan Başkanı Ömer Gülsoy, gündem maddelerine geçmeden önce şehrimizin hayat standardını artırmak için verdikleri mücadeleden dolayı tüm sanayicilere teşekkür etti.
Genel Kurulda faaliyet raporu ile ilgili söz alan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, Kayseri OSB’nin Türkiye’nin en önemli üretim üslerinden bir tanesi olduğunu söyledi.
OSB’deki her firmanın üretime, istihdama, katma değer oluşturulmasına katkı sağladığını ve devletimizin yükünü paylaşarak ülkemizin gelişmesine ve milletimizin kalkınmasına omuz verdiğini vurgulayan Başkan İmamoğlu, “Bu anlamda her firmamız bizler için de ülkemiz için de çok değerlidir” dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde alt ve üstyapı yatırımlarında sorun yaşanmadığını da dile getirerek kaliteyi bir üst noktaya taşımak için çalıştıklarını ifade eden Başkan İmamoğlu, “Tüm sanayicilerimiz bu doğrultuda çalıştığımızdan emin olmalıdır. Genel Kurul kitapçığımızda da sizlerle paylaştığımız gibi rutin hizmetlerimize hiçbir aksama olmaksızın devam ediyoruz. Bunun yanı sıra Dış Ticaret ve İstihbarat Merkezimiz ile sanayicilerimize yeni pazarlar kazandırmaya, Tasarım Merkezimiz ile sanayicilerimizin özgün ürünlerle markalaşmasına katkı sağlamaya, GES ile temiz enerji üreterek doğaya saygı göstermeye, Fuar merkezimiz ile sanayicilerimizin ürünlerini en güzel şekilde tanıtmaya ve alıcılarla buluşturmaya, her zaman gururumuz olan itfaiyemizle sanayicilerimize güven vermeye çalışıyoruz. Bu yatırım ve çalışmalar, bölgemizdeki sanayicilerin ihtiyaç duyduğu hizmeti en mükemmel şekliyle almalarını sağlamakla birlikte organize sanayi bölgemizin değerini ve itibarını da artıran unsurlar olmaktadır” dedi.
OSB’nin ve sanayicilerin ihtiyaç duyduğu yeni yatırımlar konusunda da büyük gayret sarf ettiklerini dile getiren Yunus İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yaptığımız ve yapacağımız en başta gelen çalışmalardan birisi sanayicilerimizden gelen talepleri Kayseri ve Ankara nezdinde gerçekleştireceğimiz görüşmelerle sonuçlandırmak olacaktır. Doğalgazda yıllık 300 bin metreküpün altındaki kullanıcılara yapılan indirim, TEİAŞ’ın bölgemizde yapacağı kapasite artırımı gibi gelişmeler yapmış olduğumuz görüşmelerin sonucudur. TEİAŞ’ın kapasite artırımı ile sanayicilerimizden gelen GES taleplerinin önü açılacaktır. Ayrıca, sanayicilerimizin sadece Kayseri OSB içinde değil dağıtım merkezi içinde olmak şartıyla OSB dışında da GES yatırımı yapabilmeleri için görüşmelerimiz devam etmektedir. Bir diğer çalışmamız Kayseri OSB’ye meslek yüksekokulunu kazandırmak içindir. Kayseri Üniversitesi bünyesinde hayırsever katkısıyla kurulacak olan meslek yüksekokulu için görüşmelerimiz devam etmektedir. Sanayicimize ulaştırmak istediğimiz bir başka hizmet de sosyal tesis olacaktır. Sadece sanayicilerimiz için değil, OSB’mizdeki firmalarımıza yurt içi ya da yurt dışından gelen misafirler için de çok nezih bir alan planlıyoruz. Bunun için sanayicilerimizin de bildiği ormanlık alanı Kayseri OSB bünyesine katmak için çalışıyoruz. Bu alanı yenileyerek sanayicilerimizin kullanımına sunacağız. Bölgemize kazandırmayı planladığımız bir diğer projemiz de Atık Su Arıtma Tesisimizin devamı olarak faaliyet gösterecek olan Atık Su Çamurunun bertarafı için yapacağımız tesis olacaktır. Bu tesisle birlikte atık su çamuru çevreyi kirletmeden yakılarak bertaraf edilecektir. Tesisin enerji üretimine de katkı sağlaması düşünülmektedir. Ayrıca tüm bu çalışmalarımızın yanı sıra arsa üretimi için de önemli çalışmalar gerçekleştirdiğimizi ifade etmek istiyorum. Yapmayı planladığımız yatırımlarla Kayseri Organize Sanayi Bölgemiz, Türkiye’deki seçkin yerini daha da perçinleyecektir.”
Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu sözlerinin sonunda yaptıkları ve yapacakları çalışmalara destek veren tüm sanayicilere teşekkür etti.
Mali Genel Kurulda daha sonra denetim raporu ve Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan denetim raporu ile bilanço ve gelir gider tablosu okundu. Faaliyet raporu ve diğer raporların okunmasının ardından yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel kurul üyelerince ibra edildi. Genel kurulda daha sonra gündemdeki maddeler tek tek görüşülerek, katılımcı üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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