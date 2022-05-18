Kayseri’de aranan şahıslara operasyon: 16 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik değişik adreslerde 11 ekibin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, hakkında ‘hırsızlık’ suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K., ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G., ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T., ‘dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G. ve yine ‘hırsızlık’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. yakalandı.

Operasyonda yakalanan 16 kişiden 11'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 5 kişi de emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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