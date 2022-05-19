Küçükbaş hayvanların dağıtımı için kuralar tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küçükbaş hayvanların dağıtımı için kuralar tamamlandı

İHA

Küçükbaş hayvanların dağıtımı için kuralar tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın hayvancılık ile uğraşan vatandaşları desteklemek üzere hayata geçirdiği ve bu yıl 3 bin 200 küçükbaş hayvanın dağıtılacağı ‘Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor’ projesinde 16 ilçede kura çekimleri tamamlandı.
9 Mayıs Pazartesi günü Hacılar İlçe Tarım Müdürlüğü’nde çekilişine başlanan ve 16 ilçede yapılan küçükbaş hayvan kuralarında son çekiliş Kocasinan ilçesi için gerçekleştirildi. Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılan kuraya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ergün Tuğluk, hayvancılıkla uğraşan besiciler ve yetkililer katıldı. 2021 yılında başlayan ‘Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor Projesi’nin Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara destek olunması talimatı ile Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte geliştirdikleri bir proje olduğunu dile getiren Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, proje hakkında bilgiler verdi. Başkan Büyükkılıç’ın talimatı ile geçen sene bin 100 koyun dağıtılan projede yine Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda koyun sayısının 3 bin 200’e çıkarıldığını, ilçelerin de 16’sını kapsayacak hale getirildiğini ve sayının her ilçeden 10 aileye çıkarıldığını dile getirdi. Projede, teslim edilen küçükbaş hayvanlar için gelecek sene herhangi bir talepte bulunulmayacağını, ancak daha sonraki her yıl 5’er tane olmak üzere küçükbaşın tekrar isteneceğini duyuran Safrantı, böylelikle diğer ailelere de küçükbaş hayvan verilerek projenin sürdürüleceğini dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda çiftçinin ve üreticinin yanında oldukları kaydeden Safrantı, projelere sahip çıkıldığı sürece projelerin bir anlamı olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi;
"Büyükşehir belediyesi olarak her alanda çiftçimizin, üreticimizin yanındayız. Ama sizler sahip çıkarsanız bizim bu desteklerimizin bir anlamı oluyor. Tohum dağıtıyoruz, siz toprakla buluşturmazsanız bir anlamı yok. Biz hayvan içme suyu tesisi yapıyoruz, siz hayvanları oraya götürüp sulamazsanız bir anlamı yok. Sulama tesisi yapıyoruz, siz sulama tesisinden faydalanmak için ekim yapmazsanız, sulamazsanız onun da bir anlamı yok. Biz koyun dağıtıyoruz. Siz sahip çıkmazsanız, dört gün sonra herkes elinde bir raporla ‘bu öldü, gitti’ diye gelirse bunun da bir anlamı yok. Ama geçen sene dağıttığımız koyunlardan çok güzel verim aldık. İnşallah bu senekilerden de aynı verimi alırız. Önümüzdeki hafta hemşehrilerimize teslim edeceğiz.”
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Yeşilhisar’daki kura ile küçükbaş hayvan alacak besicilerin belirlendiği törene katılan ve Başkan Büyükkılıç ile görüşen besici Mustafa Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kaç tane kuzu doğduğunu sorması üzerine proje için teşekkür ederek, “19 koyundan, kayıpsız 19 kuzu aldım. Emeği geçenlerden Allah razı olsun, siz değerli başkanımızdan da Allah razı olsun” dedi ve projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Başvurular çerçevesinde Kayseri’nin 16 ilçesinde gerçekleştirilen kura çekilişler tamamlandı. Böylelikle, Hacılar ilçesinde 4, İncesu’da 23, Yeşilhisar’da 127, Yahyalı’da 132, Develi’de 171, Talas’ta 109, Tomarza’da 125, Sarız’da 135, Pınarbaşı’da 252, Akkışla’da 77, Sarıoğlan’da 246, Felahiye’de 148, Özvatan’da 44, Bünyan’da 245, Melikgazi’de 58 ve Kocasinan ilçesinde 18 müracaat olmak üzere 16 ilçede bin 914 hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin koyun için kuraları çekildi. Önümüzdeki günlerde bu kura çekilişine göre, 16 ilçede 160 aileye 3 bin 200 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yücel’den belediye başkan yardımcısının kaçak yapısına tepki Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel: “Belediyenin kaçak inşaat birimi sorumlusunun kaçak inşaatı var” “Belediye başkan yardımcısından kaçak yapısıyla ilgili açıklama bekliyoruz”
YEREL HABERLER Yücel’den belediye başkan yardımcısının kaçak ...
Develi'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Develi'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor ...
Mevlana Kütüphanesi'nin tanıtımı için sürpriz etkinlikler
YEREL HABERLER Mevlana Kütüphanesi'nin tanıtımı için sürpriz ...
Öğrenciler, 19 Mayıs'a özel ağaç dikti
YEREL HABERLER Öğrenciler, 19 Mayıs'a özel ağaç dikti
ERÜ Spor Bilimleri’nden çifte şampiyonluk
YEREL HABERLER ERÜ Spor Bilimleri’nden çifte şampiyonluk
Çakmak gazı bomba gibi patladı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Çakmak gazı bomba gibi patladı: 2 yaralı
Asansörde sıkışan şahıs kurtarıldı
YEREL HABERLER Asansörde sıkışan şahıs kurtarıldı
Talas'ta öğrenciler hem geziyor hem öğreniyor
YEREL HABERLER Talas'ta öğrenciler hem geziyor hem öğreniyor
İnmeye dikkat Doç. Dr. Hatice Köse Özlece: “İnme, erkeklerde daha çok görülüyor” “İnme riski, 55 yaşından sonra 10 yıl için 2 kat artıyor” “İnme geçiren hastaların ilk 3-4 saatte tedavi görmesi çok önemli”
YEREL HABERLER İnmeye dikkat Doç. Dr. Hatice Köse Özlece: “İnme, ...
Rektör Karamustafa'dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Rektör Karamustafa'dan 19 Mayıs mesajı
Kayseri’de aranan şahıslara operasyon: 16 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri’de aranan şahıslara operasyon: 16 gözaltı
Vali Çiçek: "Sadece Kayseri Valisi değil Kayseri'nin bir evladı olmaya geldim"
YEREL HABERLER Vali Çiçek: "Sadece Kayseri Valisi değil Kayseri'nin ...
Kayseri OSB’de 19. Mali Genel Kurul 249 delege ile son dakikada yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri OSB’de 19. Mali Genel Kurul 249 delege ile ...
Kayseri'de polis ekipleri suça ve suçluya geçit vermiyor 'Kuş' grubu araçların denetimi sürüyor
YEREL HABERLER Kayseri'de polis ekipleri suça ve suçluya geçit ...
Otomobil alım satım dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla baba ve 3 oğluna gözaltı
YEREL HABERLER Otomobil alım satım dolandırıcılığı yaptığı ...
Kayseri Üniversitesi’nin 4. yaş günü kutlandı
YEREL HABERLER Kayseri Üniversitesi’nin 4. yaş günü kutlandı
Kayseri Büyükşehir 19 Mayıs'a coşkuyla kutlayacak
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir 19 Mayıs'a coşkuyla kutlayacak
Emlak Vergisi ödemesi için son gün 31 Mayıs
YEREL HABERLER Emlak Vergisi ödemesi için son gün 31 Mayıs
Baba ve oğullarından 100 milyon TL'lik vurgun Piyasada güven sağlayarak 100 milyon TL haksız kazanç elde eden baba ve 3 oğlu kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Baba ve oğullarından 100 milyon TL'lik ...
Fatma Arslan, olimpiyat üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Fatma Arslan, olimpiyat üçüncüsü oldu
Başkan Büyükkılıç, Müze Günü'nde gençlerle sergi açtı, türkü söyledi, müjde verdi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Müze Günü'nde gençlerle sergi ...
Bünyan Belediyesi'nden dijital belediyecilik alanında yeni adım
YEREL HABERLER Bünyan Belediyesi'nden dijital belediyecilik alanında ...
Kayseri protokolünden ’19 Mayıs’ mesajı
YEREL HABERLER Kayseri protokolünden ’19 Mayıs’ mesajı
Talas'ta ‘Engelsiz Oyun Parkı’
YEREL HABERLER Talas'ta ‘Engelsiz Oyun Parkı’

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.