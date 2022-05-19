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Yücel’den belediye başkan yardımcısının kaçak yapısına tepki Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel: “Belediyenin kaçak inşaat birimi sorumlusunun kaçak inşaatı var” “Belediye başkan yardımcısından kaçak yapısıyla ilgili açıklama bekliyoruz”

İHA

Yücel’den belediye başkan yardımcısının kaçak yapısına tepki Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel: “Belediyenin kaçak inşaat birimi sorumlusunun kaçak inşaatı var” “Belediye başkan yardımcısından kaçak yapısıyla ilgili açıklama bekliyoruz”

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısı'nın kaçak inşaatı bulunduğunu söyleyerek, “Belediye başkan yardımcısından kaçak yapısıyla ilgili açıklama bekliyoruz” dedi.
İmar affı çıktıktan sonra vatandaşların uzayacağını düşünerek kaçak inşaat yapmaya devam ettiğini söyleyen Kazım Yücel, “Biliyorsunuz ki 2017 yılının 12. ayında imar affı yasası çıktı. Bu imar affından tabi ki gerekçe devlet bütçesinin boş olması ve 50 milyar TL bir gelir hedeflendi. Bununla ilgili Türkiye genelinde bir imar affı yasası yapıldı. Fakat vatandaşlarımız bu imar affından sonra benim de yerim vardı düşüncesi ve nasılsa bu af uzatılır diye ekonomik sıkıntıların daha yoğun olduğu eski dönemlerde vatandaşımız inşaat sektörünü canlı tutacak kadar yeniden kaçak inşaat yaptı. Bu yaptıkları kaçak inşaatlarda biz vatandaşlarımıza elimizden geldiğince uyardık. Bir yasa var ve bu yasa 31.12.2017’yi kapsıyor, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bu anlamda uydu görüntüleriyle var olan görüntüler üzerinde beyanları kabul edecek. Bu beyanları sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na değil, sonrasında tapuya tescil ettireceksiniz demiştik ama biz bunları böyle açıklarken bu yasayı hayata geçirenler bununla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Bu tarihten sonraki kaçak inşaatlara bir nevi göz yumdular ve bunun sonucunda belki sayın Cumhurbaşkanı bu süreyi uzatır diye düşündüler. Belki tekrar bir af daha çıkar diye düşündüler ve ya yapılmış biz bunu yıkmayalım dediler ve bu yolda uzunca bir süre sabır gösterdiler. Fakat çevresinden, bölgesinden ve yakınından hat safhada şikayetler gelmeye başlayan yerlerde özellikle arsa hazinenin ve milli emlak üzerinde ise tabi ki bu yıkımlar yapılmalıydı” dedi.
Yücel, belediyelerin vatandaş inşaat yapmadan önce uyarmaları gerektiğini fakat yapıldıktan sonra evlerin yıkıldığını söyleyerek, “Biz kaçak inşaatın yanında değiliz, sadece kaçak inşaat yapılmasın konusunda uyarılar yapmıştık. Fakat Kocasinan Belediyesi’nde kaçak inşaattan sorumlu birimin başında bulunan bir belediye başkan yardımcısı bu konuda vatandaşlarımıza “Kaçak inşaat, biz bunu durduramayız. Encümene sevk edeceğiz. Encümenin takdirinde” demek kaydıyla hem bu vatandaşların kaçak inşaatlarını encümene gönderdi. Eski yıllarda 15 milyon civarında hem ceza yazıldı hem de arife gününe denk gelmiş olabilir bir tanesi ama birçok yerde yıkım da yapıldı ve yapılıyor. Biz bunlar neden yapılıyor kaçak inşaata göz yumun demiyoruz. Kaçak inşaat yapılmadan bunun tedbirini bölgede alacaksınız. Kadronuz yetersizse dağıtacaksınız. Bu bölgede zabıtanız ya da birimleriniz, kaçak inşaat bünyesinde çalışacak arkadaşlar her tür şikayeti dikkate alacaklar. Yerinde gidip bu vatandaşlarımıza “Yapmayın, yaparsanız yıkarız” diyecekler ve o parayı harcatmayacaklar. Burada da belediyeler tarafından bir ihmal var. Bu ihmal sonucunda yapan vatandaşlar da var, yaptıktan sonra da vatandaşlarımız imkanlarının tamamını vermiş ve bir de belediyenin çok ciddi bir rakamla encümenden çıkarttığı ve bu belediye başkan yardımcısının da encümen de yer aldığı heyetin aldığı kararlarla çok ciddi paralar ödediler. Bunun üzerine de bazı yerlerde yıkım oluyor ve olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Kocasinan Belediyesi’nde kaçak inşaat biriminden sorumlu başkan yardımcısının da kaçak yapısı olduğunu söyleyen Kazım Yücel, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Burada çok da manidar bir durum ortaya çıktı. Bu belediye başkan yardımcısının Çevril bölgesinde kaçak inşaatı olduğu ihbarı duyuldu. En azından bizler bu haberi okuduk. Okuduğumuzda çok da şaşırmadık çünkü biz bu başkan yardımcısı ile ilgili daha önce belediye başkanımıza belediye meclisinde, “Bu encümende alınan kararlarla ilgili rahatsızlıklarımız var. Özellikle takaslarla ilgili sıkıntılarımız var. Biz bunlarla ilgili yetkiyi vermeyeceğiz” demiştik. Grup olarak biz, önümüze gelen encümene devredeceğimiz yetkilerin takas olduğu yerde mutlaka ret oyları kullandık. Çünkü kafamızda soru işaretleri vardı. Bu sorular da arkadaşlarımızın encümende bürokrat olarak çok etkili olduğu, belediye meclis üyelerini etkilediği ve takaslarda kendi kanaatleri yönünde takas gerçekleştirdikleri soru işaretleri giderilmemişti. Ben belediye meclisinde grubum adına başkanımıza ifade etmiştim. Bayramdan sonra çıkan haberlerle ilgili konuyu da araştırdığımızda, yetkili birimlerden ve ya bir takım yıkım kararı alınarak bu işten muzdarip olan vatandaşlarımızla görüştüğümüzde anlatılan şeyler bizleri üzdü. Ortaya da manidar bir tablo çıktı. Kaçak inşaatın bağlı olduğu birimin başkan yardımcısı, Çevril bölgesinde bir ada, bir parselde kaçak inşaat yapmış. Kendi açıklamasında bunun adına “Konteyner koydum” diyor. Harç koymadan, tuğla üzerine tuğla koymak kaydı ile yer yaptığından bahsediyor. Fakat açıklamasının sonunda da diyor ki “Şu an konuşulan gayrimenkulün son tapu sahibi ben değilim” diyor. Doğru söylüyor, bu haber ayın 1112’sinde yapılmış ve bu arkadaşımız da bu mülkü 9 Mayıs’ta devretmiş. Doğru tapu kaydı kendi adına olmayabilir fakat tapu kaydı olmadan 2018 yılında aldığı yerde nerdeyse 4 yıl öncesinde bir prefabrik veya benzeri bir yapılaşmaya gidebilecek makam sahibi maalesef kendisi değildir. Kaçak inşaatın hem başında birimin amiri olacaksınız, hem de bile bile bu işi yapacaksınız. Başka birimden biri yapmış olsaydı acaba diye soru işaretleri olabilir ama sizin ilgi alanınız bir alanda böylesine bir hatayı yapmış olmanı hem Kocasinan adına, hem belediye başkanının adına hem de biz belediye meclis üyeleri adına çok üzücü ve hoş olmayan bir tablo. Bu bürokratımızın yapmış olduğu açıklama tatmin edici değildir. Kendisine bağlı birimleri bu bölgede su ve elektrik bağlatma noktasında da müracaatları olmuştur. Kaçak inşaat yapan arkadaşımızın böyle bir gayret içine girmesi bizi çok derinden yaralamıştır. Ben grubum adına belediye meclisi başkanına hitaben önerimizi gönderdim. Bu inşaat alanı kaç yılında alınmıştır? Üzerine ne yapılmıştır? Hiçbir şikayet gelmiş midir? Burada elektrik ve su aboneliği için bir çalışma olmuş mudur? 31.12.2021 yılında su bağlanmış mıdır? Bununla ilgili de hiç şikayet valilik tarafından kayda alınarak savcılık tarafından takibe alınmış bir yer midir? bunların araştırılıp bizlere yazılı olarak bildirilmesi adına bir talebimiz oldu. Biz bu belediye başkan yardımcısının yapmış olduğu konuyu asla tasvip etmiyoruz. Onca kaçak inşaata “Yıkarım, encümene sevk ederim, encümenden gerekli cezayı çıkarttıktan sonra her an yıkabilirim” diyen bir bürokratın, kendi adına böylesine bir kaçak inşaata yapmış olduğu savunmayı okuduğumda ben bir komedi gibi güldüm. Harçsız inşaat diye bir tabir koymuş. Sizin harçsız inşaat kaçak inşaat olmuyor ise o zaman kilitli tuğlalardan insanlar bütün gördüğünüz arazilere ev yaparlar. Siz de bunları yıkamazsınız. Bu anlamda biz belediyeden açıklamamızı bekliyoruz hem de kamuoyuna bu konu ile ilgili bilgilendirme yapılmasını bekliyoruz.”

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