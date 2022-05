Kocasinan’dan erkeklere özel son teknolojiyle donatılmış tesis

Kocasinan Belediyesi tarafından sadece erkeklerin faydalanabilmesi amacıyla yaptırılan yüzme havuzu ve fitness gibi hizmetlerinin yer aldığı en son teknolojiyle donatılmış tesis, resmi açılış törenine hazırlanıyor. Tesisin son kontrolleri gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 21 Mayıs Cumartesi saat 13.00’da gerçekleştirilecek olan tesisin resmi açılışına tüm Kayserilileri davet etti.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Mimarsinan Mahallesi’ne 2 bin 300 metrekare alan üzerinde inşa edilen ve adım adım tesisin yapılışını takip eden Başkan Çolakbayrakdar, spor tesisin açılış öncesi son halini inceledi. Örnek sosyal belediyecilik hizmeti sundukları vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin sosyal hayatını renklendirmek, hayatlarını kolaylaştırmak ve onların mutlu yaşamaları için sosyal tesisler yaptıklarını söyledi.

Kocasinan’a yeni yaşam alanları kazandırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak sosyal belediyecilik adına daha güzel hizmetler verebilmek için yeni tesisler inşa edip, hizmete sunuyoruz. Bunlardan biri olan Mimarsinan Mahalle’mizdeki Kocasinan Akademi spor tesisimizde; fitness, aerobik ve yüzme havuzu gibi her yaş grubundan erkek kardeşlerimiz spor yapma imkanı buluyorlar. 21 Mayıs Cumartesi Günü saat 13:00’da resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimi törenimize davet ediyorum. Bu ve benzer projelerin zamanla her mahallemizde yaygınlaşarak, devam edeceğini belirtmek istiyorum. Vatandaşlarımızın bildiği gibi Kocasinan Akademi çatısı altında eğitimden sanata, spordan kültüre ve el becerileri olmak üzere her alanda faaliyetler yürütmekteyiz. Bütün gayretimiz, içinde yaşadığımız mahallerimizin değerini artırmak, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve insanımızı daha mutlu etmektir. Vatandaşlarımız için çalışıyor ve hizmet üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayserililerin yaşamaktan keyif alabileceği ve mutluluk duyabileceği bir Kocasinan inşa ettiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin prestijini artıran ve bölgeyi cazibe merkezi haline getiren hizmetler yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

