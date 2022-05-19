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Gözbaşı’dan Otyakmaz’a ‘Passolig’ cevabı Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı: “Mecnun Başkan'a yanlış bilgilendirme yapılmış” “Kupa maçımız bütün takımların Passolig sahiplerine açıktır"

İHA

Gözbaşı’dan Otyakmaz’a ‘Passolig’ cevabı Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı: “Mecnun Başkan'a yanlış bilgilendirme yapılmış” “Kupa maçımız bütün takımların Passolig sahiplerine açıktır"

Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın “Kayserispor biletleri sadece Kayseri taraftarına açtı. Biz bütün taraftarlara açıyoruz. Alım yapılabilir” ifadelerine ilişkin olarak, “Mecnun Başkan'a yanlış bilgilendirme yapılmış. Kupa maçımız bütün takımların Passolig sahiplerine açıktır” dedi.
Gözbaşı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliklere katıldı. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın “Kayserispor biletleri sadece Kayseri taraftarına açtı. Biz bütün taraftarlara açıyoruz. Alım yapılabilir” ifadelerini değerlendirdi.
Berna Gözbaşı, “Şehrimizdeki herkes kupa final maçımıza gelmek istiyor. Bununla ilgili bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Organizasyonları hem biz hem de taraftar derneğimiz yürütmektedir. En yüksek sayıda taraftarı İstanbul’a götürmek istiyoruz. Ayrıca İstanbul’daki Kayserilileri o gün kupa maçına o heyecanı yaşamaya bekliyorum. Sanırım Mecnun Başkan'a yanlış bir bilgilendirme yapılmış. ‘Kayserispor sadece Kayserispor ve Trabzonspor Passolig kartlarını açtı’ diye bir açıklamada bulunmuş. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Kupa maçımız bütün takımların Passolig sahiplerine açıktır. Kupa maçı heyecanımızı takip etmek isteyen bütün takımların taraftarlarını, hiçbir Passolig kart ayrımı yapmadan kupa maçına bekliyoruz. Böyle bir şey yok. Mecnun Başkan'ın neden böyle bir şey söylediğini anlamış değilim. Kendisini de arayıp bunu soracağım. Kendisine kesinlikle yanlış bir bilgilendirme yapılmış” diye konuştu.
Kayserispor ile Sivasspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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