Paraşütlerden 19 Mayıs'a özel 'Bayrak Uçuşu'

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Kayseri'de Göktürk Havacılık ve Spor Kulübü üyeleri; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 'Bayrak Uçuşu' yaptı.

Yaklaşık 20 yamaç paraşütü pilotu; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Ali Dağı'ndan uçuş gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren uçuşta paraşüt pilotları, havada Türk bayrakları açarak Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Pilotların Türk bayraklı gösterisi, görsel şölen oluşturdu.

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