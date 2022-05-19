Kayseri’de fabrika yangını Mobilya fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

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Kayseri’de bir mobilya fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 45. Cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Fabrika içerisindeki işçiler tahliye edilirken, alevler fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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