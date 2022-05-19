Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (2)

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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kayseri'de, mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydana geldi. Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-05-19 18:26:18



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